Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa’da kuvvetli (21-50 kg/m2), Adıyaman, Elazığ, Malatya'nın güneyi ve Şanlıurfa’nın kuzeyinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.