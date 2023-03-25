imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, deprem bölgesinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışların yarın geceye kadar sürmesi bekleniyor. 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı - 1

Meteoroloji'den deprem bölgesine yönelik sarı ve turuncu kodlu yağış uyarısı geldi.

Meteoroloji, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Tunceli, Şanlıurfa ve Kilis'te kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı - 2

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa’da kuvvetli (21-50 kg/m2), Adıyaman, Elazığ, Malatya'nın güneyi ve Şanlıurfa’nın kuzeyinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı - 3

Açıklamada, pazar günü gece saatlerine kadar yer yer devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı - 4

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Bugün yurdun batı kesiminde ise yağış beklenmiyor.

Meteoroloji verilerine göre, ülke genelinde 5 günlük hava tahmini şöyle...

Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı - 5
Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı - 6
Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı - 7
Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı - 8
DAHA FAZLA GÖSTER