Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den deprem bölgesine yönelik sarı ve turuncu kodlu yağış uyarısı geldi.
Meteoroloji, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Tunceli, Şanlıurfa ve Kilis'te kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa’da kuvvetli (21-50 kg/m2), Adıyaman, Elazığ, Malatya'nın güneyi ve Şanlıurfa’nın kuzeyinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
Açıklamada, pazar günü gece saatlerine kadar yer yer devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
Bugün yurdun batı kesiminde ise yağış beklenmiyor.
Meteoroloji verilerine göre, ülke genelinde 5 günlük hava tahmini şöyle...