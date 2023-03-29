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Deprem bölgesi İskenderun'da deniz bir kez daha taştı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, lodos ve sağanak nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil bandındaki bazı caddeler su altında kaldı.

Deprem bölgesi İskenderun'da deniz bir kez daha taştı - 1

Deprem bölgesi İskenderun'daki fırtına, denizi taşırdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Deprem bölgesi İskenderun'da deniz bir kez daha taştı - 2

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, lodos ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Deprem bölgesi İskenderun'da deniz bir kez daha taştı - 3

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı noktalarında su birikintileri oluştu, rögarlar taştı.

Deprem bölgesi İskenderun'da deniz bir kez daha taştı - 4

Yağış ve lodos nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Deprem bölgesi İskenderun'da deniz bir kez daha taştı - 5

Alana gelerek incelemelerde bulunan İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek,  ilçede geçtiğimiz günlerde de aynı durumun yaşandığını belirtti.

Deprem bölgesi İskenderun'da deniz bir kez daha taştı - 6

Bugün biraz da şiddetli yağışın olduğunu aktaran Demiryürek, "Altyapı çökmüş durumda, altyapı çalışmıyor. Dolgu alanı olarak bildiğimiz sahilin bu kesiminde her lodosta denizin kara tarafına doğru yükselmesi söz konusu. Bugün ilaveten yağışla birlikte yağmur suyu tahliye kanalları çalışmadığı için su içerilere kadar girmiş durumda. Büyükşehir Belediyesi ve HATSU yetkililerine haber verdik. Gelip müdahale etmelerini bekliyoruz. Biz de şu anda sahadayız, takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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