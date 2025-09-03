Deprem bölgesinde 300 bininci konutun teslim tarihi açıklandı

Deprem bölgesinde 300 bininci konutun teslim tarihi açıklandı. Konutlar, "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" sloganıyla 6 Eylül Cumartesi günü Malatya'da düzenlenecek törenle hak sahiplerine teslim edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yapımı tamamlanan 300 bininci konuta ilişkin, "Bir kez daha sevince, heyecana, umuda ortak oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki inşa çalışmaları hızla tamamlanıyor.


DEPREM KONUTLARNIN TESLİM TARİHİ

Bu kapsamda "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" temasıyla 6 Eylül Cumartesi günü Malatya'da tören düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Kurum'un katılımıyla düzenlenmesi planlanan törende, 300 bininci konutun anahtarı hak sahibine teslim edilecek.

DEPREM KONUTLARININ İNŞASI SÜRÜYOR

Halihazırda deprem bölgesindeki 11 ilde Bakanlık koordinesinde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede afet konutlarının inşası devam ediyor.

Bölgede 200 bin mimar, mühendis ve işçi, depremde hasar gören şehirlerin yeniden inşası için çalışıyor. 7/24 vardiya ile devam eden inşa çalışmalarıyla hazirandan bu yana 54 bin 200 konut daha tamamlandı.

TÖRENDE 43 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK

6 Eylül Cumartesi günü Malatya'da yapılacak törende, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a da canlı bağlantılar yapılarak hak sahibi vatandaşlara anahtarları verilecek.

Törende 43 bin 727 konut, 4 bin 69 iş yeri, 6 bin 404 köy evi olmak üzere toplam 54 bin 200 bağımsız bölüm daha teslim edilecek.

Yeni konutların teslimatıyla birlikte deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 249 bin 824'ü konut, 8 bin 907'si iş yeri ve 46 bin 105'i köy evi olmak üzere toplam 304 bin 836'ya yükselecek.

Deprem bölgesindeki 11 ilde bu yılın sonuna kadar 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesiyle birlikte çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.

YENİ OKULLAR HİZMETE AÇILACAK

Ayrıca törende 1,5 milyar lira yatırımla yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açılacak. Bakanlık, deprem bölgesinde 1360 derslikli 85 okulun yeniden inşası ve 48 derslikli 6 okulun da güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

46 BİN 533 EV VE İŞ YERİ TESLİM EDİLECEK

Törene ev sahipliği yapan Malatya, depremlerde ağır yıkıma uğradığı için inşa seferberliğinin en önemli merkezlerinden birini oluşturuyor.

Yeni ev ve iş yerlerinin tamamlanmasıyla birlikte Malatya genelinde teslim edilen bağımsız bölüm sayısı 46 bin 533'e yükselecek. Yıl sonuna kadar kentte 55 bin 496 konut, 10 bin 714 iş yeri ve 13 bin 210 köy evi olmak üzere toplam 79 bin 420 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

