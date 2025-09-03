Deprem bölgesinde 300 bininci konutun teslim tarihi açıklandı

TÖRENDE 43 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK

6 Eylül Cumartesi günü Malatya'da yapılacak törende, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a da canlı bağlantılar yapılarak hak sahibi vatandaşlara anahtarları verilecek.



Törende 43 bin 727 konut, 4 bin 69 iş yeri, 6 bin 404 köy evi olmak üzere toplam 54 bin 200 bağımsız bölüm daha teslim edilecek.



Yeni konutların teslimatıyla birlikte deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 249 bin 824'ü konut, 8 bin 907'si iş yeri ve 46 bin 105'i köy evi olmak üzere toplam 304 bin 836'ya yükselecek.



Deprem bölgesindeki 11 ilde bu yılın sonuna kadar 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesiyle birlikte çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.