Deprem bölgesinde 300 bininci konutun teslim tarihi açıklandı
Deprem bölgesinde 300 bininci konutun teslim tarihi açıklandı. Konutlar, "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" sloganıyla 6 Eylül Cumartesi günü Malatya'da düzenlenecek törenle hak sahiplerine teslim edilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yapımı tamamlanan 300 bininci konuta ilişkin, "Bir kez daha sevince, heyecana, umuda ortak oluyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki inşa çalışmaları hızla tamamlanıyor.