Deprem bölgesinde fırtına ve sağanak yağış (Bugün ve hafta genelinde hava nasıl olacak?)

Çadır kentlerde büyük zorluk içinde hayata devam etmeye çalışan depremzedelerin zorluğuna bir de hava koşulları eklendi. Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde yoğun bir yağış vardı, yağış fırtınayla birleşti ve bazı çadır kentleri su bastı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde de sabah saatlerinde başlayan fırtına, akşam saatlerinde sağanak yağışla birlikte hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına zaman zaman etkisini artırırken, akşam saatlerinde sağanak yağış nedeniyle çadır kentte depremzedelere tedirginlik oluşturdu.
Sağanak yağışın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Deprem bölgesinde Hatay, Osmaniye ve Adana'da sağanak yağışlar devam edecek.
Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (İstanbul hariç) ve Ege ile Antalya, Isparta, Adana, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkari, Ağrı ve Van'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don, iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların; kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.