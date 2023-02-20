Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 10 ilde okullar mart ayında açılacak mı? MEB'ten açıklama

İSTANBUL'DAKİ BAZI OKULLAR İÇİN TAHLİYE KARARI

İstanbul Valiliği, 20 Şubat Pazartesi itibarıyla kentte riskli bulunan 93 okulun öğrencilerinin depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerini bildirdi.



İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve İstanbul'u da derinden etkileyen Marmara Depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin (İPKB) kurulduğu hatırlatıldı.



Açıklamada, bu birimin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında, kentte 1999 öncesinde inşa edilen 1418 okulun etütleri yapıldığında 67'sinin depreme dayanıklı, 1351'inin de riskli olduğu tespit edildiği aktarıldı.



Riskli bulunan 1351 okulun 769'unun güçlendirildiği, 367'sinin yıkılıp yeniden yapıldığı belirtilerek, 87 okulun da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarca güçlendirildiği, yıkılıp yeniden inşa edildiği ifade edildi.