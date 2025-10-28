Deprem bölgesinde sağanak etkili: Bugün hava nasıl olacak?
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından başlayan sağanak yağış nedeniyle sokakta bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Peki deprem bölgesinde bugün hava nasıl olacak, Balıkesir ve çevresinde yağış var mı?
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.
Evlerinde kalmak istemeyen Sındırgılılar geceyi sokakta geçirirken, depremin ardından başlayan sağanak ise hayatı daha da zorlaştırdı. Kapalı pazar yeri, kafeterya ve kapalı alanlara sığınan vatandaşlar, artçılarla birlikte tekrar dışarı çıktı.