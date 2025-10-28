Deprem bölgesinde sağanak etkili: Bugün hava nasıl olacak?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından başlayan sağanak yağış nedeniyle sokakta bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Peki deprem bölgesinde bugün hava nasıl olacak, Balıkesir ve çevresinde yağış var mı?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. 

Evlerinde kalmak istemeyen Sındırgılılar geceyi sokakta geçirirken, depremin ardından başlayan sağanak ise hayatı daha da zorlaştırdı. Kapalı pazar yeri, kafeterya ve kapalı alanlara sığınan vatandaşlar, artçılarla birlikte tekrar dışarı çıktı.

BALIKESİR VE ÇEVRESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Balıkesir ve çevresinde bugün de sağanak yağış etkili olmaya devam edecek. 

Hava sıcaklığı en yüksek öğle saatlerinde 24 dereceye çıkacak. En düşük sıcaklık ise 13 derece. 

Yarın ve sonraki günler ise Balıkesir'de hava parçalı bulutlu olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz (Artvin hariç) ile Niğde, Kayseri, Nevşehir, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Muğla çevreleri, Bursa, Yalova ve Antalya’nın doğusu, Ankara’nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinin yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara'nın güney kesimleri, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden, Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul ve Bursa'da yine kuvvetli yağış devam edecek. Antalya'da şiddetli yağmur doluya dönebilir. Muğla'da da yağışların şiddetli olması bekleniyor. 

İstanbul 20, Ankra 21, İzmir 25, Bursa 22, Antalya 23 derece. 

Marmara'da Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da şiddetli yağış yine etkili olacak. 

29 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

30 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU

31 EKİM CUMA HAVA DURUMU

1 KASIM CUMARTESİ HAVA DURUMU

