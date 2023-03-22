Deprem bölgesinde teravih namazı nasıl kılınacak? İçişleri Bakanlığı'ndan deprem bölgesi için ramazana özel hazırlık

İçişleri Bakanlığı deprem bölgesinde Ramazan hazırlıklarını sürdürüyor.
Edinilen bilgiye göre, koordinatör valiler öncülüğünde, deprem bölgelerinde hizmet verecek belediyeler, sivil toplum kuruluşları (STK) ile diğer kurum ve kuruluşların hizmet kapasiteleri belirlenecek.
Bu kapsamda, kurum ve kuruluşların kapasitelerine uygun ve hijyenik yemek pişirme ve dağıtım alanları oluşturulacak.
STK, belediyeler ile diğer kurum ve kuruluşlar, bölgelerde sunacakları yemek kapasitesine eş değer mutfak, çadır, masa, sandalye gibi gereksinimleri temin edecek.
Böylece depremzedelerin sahur ve iftarları rahatlıkla yapabilmeleri sağlanacak.
Tüm dağıtım bölgelerinde eş değer menü olacak
Ramazan boyunca hizmetlerin aksamaması için gerekli sayıda aşçı, temizlik ve dağıtım personeli görevlendirildi.
Sahur ve iftar menüleri, kalori hesabı gözetilerek hazırlanacak, illerdeki tüm noktalarda eş değer menüler çıkarılacak. Sahur için kumanya da dağıtılacak.
İftar sonrası ve sahur öncesi depremzedelerin vakit geçirebilecekleri, çeşitli ikramların yapıldığı sosyal alanlar oluşturulacak. İftardan sahura kadar çay ikramında bulunulacak.
Mobil iftar ve mobil etkinlik araçlarının yer alacağı bölgede afetzedelerin ibadetlerini rahatlıkla yapabilmesi için teravih alanları belirlendi.
TDV ve Hatay Müftülüğü, on bir ayın sultanı ramazanda depremzedelerin ibadetlerini daha rahat yapabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Hatay Müftüsü Mevlüt Topçu, ramazana yönelik Hatay'da yapılabilecek her hizmeti gözden geçirdiklerini söyledi.
TDV ve İl Müftülüğünce çalışmaların sıkı şekilde sürdürüldüğünü aktaran Topçu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tüm hocalarımız şu anda sahadalar. Konteyner ve çadır kentlerimize ramazan mescitleri, iftar çadırları ve çocuklarımız için Diyanet çocuk etkinlik alanları oluşturuyoruz. İnşallah 20 noktada yaklaşık 20 bin kişilik kurulacak iftar çadırlarıyla Türkiye Diyanet Vakfı ve İl Müftülüğü olarak iftar ve sahurları buradaki depremzede kardeşlerimize ulaştıracağız."
Topçu, her türlü ramazan hizmetini en iyi şekilde vererek bu coşkuyu en güzel şekilde yaşatmak için uğraş verdiklerini belirterek, "Konteyner ve çadır kenti ile insanlarımızın yaşadığı yerlerde kurulmadık mescit ve iftar çadırı kalmayacak." dedi.
Türkiye'nin her yanından ve Müslümanların yaşadığı coğrafyalardan çok sayıda yardımın geldiğini aktaran Topçu, ramazanda yardımlaşma ve hayır duygularının güzel bir şekilde harekete geçtiğini ifade etti.
Topçu, konteyner ve çadır kentlerin bulunduğu her noktada hocaların görevlendirildiğini kaydederek, "Kurulacak 534 çadır mescidin büyük bir kısmı tamamlandı ve buralarda teravih, vakit ve cuma namazları kılınabilecek." ifadesini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük hasar verdiği Malatya'da teravih, 600 sağlam cami ile çadır ve konteyner kentlerin olduğu 132 noktada kılınacak.
Kahramanmaraş merkezli depremi hafif hasarla atlatan, aynı anda 20 bin kişinin namaz kılabilme kapasitesiyle Türkiye'nin 4'üncü büyük camisi olan Abdülhamid Han Camii'nde ilk teravih namazı, önlem amacıyla bahçeye kurulan 1000 kişilik çadırda kılınacak.