Deprem bölgesinde teravih namazı nasıl kılınacak? İçişleri Bakanlığı'ndan deprem bölgesi için ramazana özel hazırlık

Hatay'da TDV ile İl Müftülüğünce 20 bin kişilik iftar çadırları kurulacak

TDV ve Hatay Müftülüğü, on bir ayın sultanı ramazanda depremzedelerin ibadetlerini daha rahat yapabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.



Hatay Müftüsü Mevlüt Topçu, ramazana yönelik Hatay'da yapılabilecek her hizmeti gözden geçirdiklerini söyledi.



TDV ve İl Müftülüğünce çalışmaların sıkı şekilde sürdürüldüğünü aktaran Topçu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tüm hocalarımız şu anda sahadalar. Konteyner ve çadır kentlerimize ramazan mescitleri, iftar çadırları ve çocuklarımız için Diyanet çocuk etkinlik alanları oluşturuyoruz. İnşallah 20 noktada yaklaşık 20 bin kişilik kurulacak iftar çadırlarıyla Türkiye Diyanet Vakfı ve İl Müftülüğü olarak iftar ve sahurları buradaki depremzede kardeşlerimize ulaştıracağız."



Topçu, her türlü ramazan hizmetini en iyi şekilde vererek bu coşkuyu en güzel şekilde yaşatmak için uğraş verdiklerini belirterek, "Konteyner ve çadır kenti ile insanlarımızın yaşadığı yerlerde kurulmadık mescit ve iftar çadırı kalmayacak." dedi.



Türkiye'nin her yanından ve Müslümanların yaşadığı coğrafyalardan çok sayıda yardımın geldiğini aktaran Topçu, ramazanda yardımlaşma ve hayır duygularının güzel bir şekilde harekete geçtiğini ifade etti.



Topçu, konteyner ve çadır kentlerin bulunduğu her noktada hocaların görevlendirildiğini kaydederek, "Kurulacak 534 çadır mescidin büyük bir kısmı tamamlandı ve buralarda teravih, vakit ve cuma namazları kılınabilecek." ifadesini kullandı.