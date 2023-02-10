Deprem bölgesindeki evimin hasar durumu nasıl? (e-Devlet hasar tespit sorgulama ekranı)

BAKAN KURUM'DAN HASAR TESPİT AÇIKLAMASI

Bakan Kurum açıklamasında, "Türkiye genelinde (Kahramanmaraş merkezli depremler) 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik.



10 ilimizde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatmış olacağız." ifadelerini kullandı.