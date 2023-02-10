Deprem bölgesindeki evimin hasar durumu nasıl? (e-Devlet hasar tespit sorgulama ekranı)

Türkiye'de meydana gelen depremler sonrasında, bölgedeki yıkılmayan evlerin hasar durumları merak ediliyor. Bir an önce evlerine geçmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden hasar tespit sorgulaması yaparak, evlerinin az hasarlı mı çok hasarlı mı olduğunu sorgulayabiliyor ve güvenli bir şekilde ev hasar durumunu öğrenebiliyor. Peki, deprem bölgesindeki evimin hasar durumu nasıl? İşte e-Devlet hasar tespit sorgulama ekranı.

Deprem bölgesindeki evimin hasar durumu nasıl? (e-Devlet hasar tespit sorgulama ekranı) - 1

BAKAN KURUM'DAN HASAR TESPİT AÇIKLAMASI

Bakan Kurum açıklamasında, "Türkiye genelinde (Kahramanmaraş merkezli depremler) 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik.

10 ilimizde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesindeki evimin hasar durumu nasıl? (e-Devlet hasar tespit sorgulama ekranı) - 2

e-DEVLET HASAR TESPİT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler.

HASAR TESPİT SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

Deprem bölgesindeki evimin hasar durumu nasıl? (e-Devlet hasar tespit sorgulama ekranı) - 3

HASAR TESPİT TANIMLARI

Hasar tespit, meydana gelen deprem gibi afetler sonrası mimar ve mühendislerden oluşan teknik heyet tarafından depremin binaya verdiği hasarın gözlemsel olarak değerlendirilerek hasarsız, az, orta, ağır/yıkık olarak sınıflandırılması işlemidir.

İşte madde madde hasar tespit tanımları;

Deprem bölgesindeki evimin hasar durumu nasıl? (e-Devlet hasar tespit sorgulama ekranı) - 4

HASARSIZ BİNALAR

Deprem nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmeyen binadır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.

Deprem bölgesindeki evimin hasar durumu nasıl? (e-Devlet hasar tespit sorgulama ekranı) - 5

AZ HASARLI BİNALAR

Deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklarile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalardır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakıncayoktur.

Deprem bölgesindeki evimin hasar durumu nasıl? (e-Devlet hasar tespit sorgulama ekranı) - 6

ORTA HASARLI BİNALAR

Deprem nedeniyle binanın duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalardır.Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.

“Orta” hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden (yapı onarılmadan) yada güçlendirilmeden yapı kullanılmamalıdır. Eşyaların tahliyesi gerçekleştirilebilir.

Deprem bölgesindeki evimin hasar durumu nasıl? (e-Devlet hasar tespit sorgulama ekranı) - 7

AĞIR HASARLI BİNALAR

Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının/ayrılmaların olduğu binalardır. “Ağır“ hasarlı yapıların onarılmaz taşıma gücü kaybı ve geri (dayanım ve ekonomik açısından) alınamaz hasarları olan binalar olaraktanımlanır.

Deprem bölgesindeki evimin hasar durumu nasıl? (e-Devlet hasar tespit sorgulama ekranı) - 8

ACİL YIKILACAK BİNALAR

Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elamanlarının büyük oranda kalıcı yer değiştirerek kısmen veya tamamen yıkıldığı binalardır. Hiçbir şekilde kullanılması mümkün olmayan bu binaların içine girilemez ve eşyaların tahliyesi gerçekleştirilemez

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