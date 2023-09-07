Deprem bölgesindeki öğretmenler için konteyner hazırlığı

Merkez Antakya ilçesi Sındırgı Mahallesi'nde öğretmenler için oluşturulan 100 konteynerin bulunduğu alanda konaklayanlardan müzik öğretmeni Kurtuluş Hacırlı da Ankara'da önceden özel okullarda çalıştığını ve ilk atamasının Hatay'a gerçekleştiğini anlattı.

Hatay'ı çok sevdiğini ve özellikle tercih ettiğini dile getiren Hacırlı, bir memur olarak devlet adına Hatay'da olduklarını ve birlikte kenti yeniden güzel günlerine kavuşturacaklarını söyledi.

Gelmeden önce konteynerde kalacağını bildiğini ifade eden Hacırlı, "Nereye geleceğimizi biliyorduk, evet birazcık yaşam ve şartlar zor ama bunları tahmin ederek geldik ve yadırgamıyorum zaten. Yani olabilecek en iyi konumlardan birindeyiz şu an." dedi.

Türkçe öğretmeni Ali Acer ise Denizlili olduğunu ve Hatay'ı ilk sırada tercih ettiğini söyledi.

Acer, "Uzun vade de olsa toparlanacağına inanıyorum, güzel diyelim, güzel olsun istiyorum inşallah. Devlet bizi düşünmüş, dışarıya baktığımızda burası bir lüks ve memnunum." ifadesini kullandı.