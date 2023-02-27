Deprem bölgesindeki yıkımın nedenleri | Bazı yeni binalar neden yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem çoğu bina için yıkıcı etkiye neden oldu. Hatay Reyhanlı'da incelemelerde bulunan İnşaat Mühendisi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şeref Alpago, NTV canlı yayınında, bölgedeki yıkımın nedenlerini değerlendirdi.
Yıkımın genelde ticarethaneye dönüştürülen alt katlarda olduğunu belirten Alpago, "Hasar görmüş ya da yıkılan yapıların yüzde 90'ında bu durum söz konusu. Bu binayı yumuşatıyor ancak kolonların kesildiğine dair tespitlerimiz de var." dedi.
Yıkılan binaların yüzde 90'ında da yumuşak kat olduğunu belirten Alpago, yumuşak katlıların yüzde 90'ında da kolonların kesildiğini dile getirdi.
Dairenin yapısına ilişkin de bilgi veren Alpago, dairenin her tarafında duvar ya da tuğla olduğunu dile getirirken "Zemin katlarda ise ticarethaneye dönmek için bu tuğlaları ya da dolgu duvarları kaldırırlar. Bu dolgu duvarların taşıyıcı görevi yoktur ama depremde omuz görevi de görürler." diye konuşurken bütün yeni binaların tamamında ağır hasar olduğunu söyledi.
"Yönetmeliği istediğiniz kadar zorlaştırın. Eğer o yönetmelik uygulanmıyorsa yıkılır. 74 yönetmelikte ayakta duran bina var." diye konuşan Alpago, deprem bölgesindeki binaların malzemesi hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Alpago, betonların tamamının kırılmamış dere malzelemesi olduğunu vurgularken "Dere malzemesini kırar ve gerekli şekli verip toz, toprak ve çamurdan arındırıp kullanırsanız kullanılabilir. Deprem bölgesinde dereden almışlar, miksere koyup beton dökülmüş. Dolayısıyla hiçbir bağlayıcılığı yok. Çimento çok zayıf." dedi.
Deprem bölgesindeki binaların en büyük problemi ise binaların olaması gerektiği gibi korunmayıp kolonların kesilmesi olduğunu ifade eden Alpago, "Kolonlar kesilmiş, betonlar kötü... Müteahhitler zorlanan katlara etriye koymadığı için bina alttan açılıyor ve bütün denge gidiyor." diye konuştu.