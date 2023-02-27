Deprem bölgesindeki yıkımın nedenleri | Bazı yeni binalar neden yıkıldı

KOLONLAR KESİLMİŞ

Yıkımın genelde ticarethaneye dönüştürülen alt katlarda olduğunu belirten Alpago, "Hasar görmüş ya da yıkılan yapıların yüzde 90'ında bu durum söz konusu. Bu binayı yumuşatıyor ancak kolonların kesildiğine dair tespitlerimiz de var." dedi.

Yıkılan binaların yüzde 90'ında da yumuşak kat olduğunu belirten Alpago, yumuşak katlıların yüzde 90'ında da kolonların kesildiğini dile getirdi.