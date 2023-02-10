Deprem bölgesinden tahliye operasyonu: 81 bin 415 afetzede tahliye edildi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen illerden 81 bin 415 afetzede tahliye edildi.
AFAD, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, ve Kilis'te oluşturulan tahliye toplanma alanlarının listesini yayınladı.
Fuar Merkezi (İstasyon Mahallesi 78008 Sokak No: 2, Dulkadiroğlu) ve Avşar Kampüsü (Batı Çevre Yolu, Onikişubat)
Emekliler Parkı (Valilik yanı, Battalgazi), Kubilay Anadolu İmam Hatip Lisesi (Turgut Temelli Caddesi, Battalgazi)
MAŞTİ Açık alanı (Buhara Caddesi, Yeşilyurt)
BELSOS Yaşam ve Spor Merkezi (Cevatpaşa Mahallesi, Yeşilyurt)
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi (Kurttepe Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı No: 242 Çukurova)
Cumhuriyet Parkı ve Sosyete Pazarı (Yurt Mahallesi 71339 Sokak No: 11 Çukurova)
Hatay Şehir Stadyumu (Yeni Hastane Yolu üzeri) ve Fuar Alanı (Çevre Yolu üzeri Adliye Binası yanı)
M1 Alışveriş Merkezi Açık Otoparkı (Karacaahmet Mahallesi Şehir Ömer Halisdemir Bulvarı No: 129 Şehitkamil)
Mesire Alanı (Gülbağ Mahallesi 3016 Sokak Buluntu Hoca Bulvarı, Karaköprü)
Cumhuriyet Parkı (GAP Vadi Bulvarı Mardin Yolu Haliliye)
Arkeoloji Müzesi bahçesi ( Haleplibahçe 2327 Sokak No: 74/1 Eyyübiye)
Şehir otogarı (Suratut Mahallesi, Diyarbakır Yolu Ziyaretpayamlı, Merkez)
Eğriçay Parkı (Sümerevler Mahallesi Karaali Yolu No:15 Merkez)
KİLİS TAHLİYE ADRESLERİ
Tır parkı (Şıh Mansur Mahallesi, Gaziantep Yolu üzeri)
DİYARBAKIR TAHLİYE ADRESLERİ
Koşuyolu Parkı (Kayrantepe Mahallesi, Sunay Caddesi No: 67 Bağlar)
Kent Meydanı (Mezopotamya Mahallesi 301. Sokak, 21070 Kayapınar)
OSMANİYE TAHLİYE ADRESLERİ
Masal Parkı (Adnan Menderes Mahallesi Musa Şahin Bulvarı Valilik yanı, Merkez)
Park Yerleri (Karaboylu Mahallesi kapalı yüzme havuzu arkası, Merkez)
(Fakıuşağı Mahallesi Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu arkası, Merkez)