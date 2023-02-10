Deprem bölgesinden tahliye operasyonu: 81 bin 415 afetzede tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.30 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 18 bin 991 kişinin hayatını kaybettiğini, 75 bin 523 kişinin yaralandığını, 81 bin 415 kişinin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.

Deprem bölgesinden tahliye operasyonu: 81 bin 415 afetzede tahliye edildi - 1

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen illerden 81 bin 415 afetzede tahliye edildi.

Deprem bölgesinden tahliye operasyonu: 81 bin 415 afetzede tahliye edildi - 2

AFAD DEPREM TAHLİYE ALANLARI

AFAD, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, ve Kilis'te oluşturulan tahliye toplanma alanlarının listesini yayınladı.

Deprem bölgesinden tahliye operasyonu: 81 bin 415 afetzede tahliye edildi - 3

KAHRAMANMARAŞ TAHLİYE ADRESLERİ

Fuar Merkezi (İstasyon Mahallesi 78008 Sokak No: 2, Dulkadiroğlu) ve Avşar Kampüsü (Batı Çevre Yolu, Onikişubat)

Deprem bölgesinden tahliye operasyonu: 81 bin 415 afetzede tahliye edildi - 4

MALATYA TAHLİYE ADRESLERİ

Emekliler Parkı (Valilik yanı, Battalgazi), Kubilay Anadolu İmam Hatip Lisesi (Turgut Temelli Caddesi, Battalgazi)
MAŞTİ Açık alanı (Buhara Caddesi, Yeşilyurt)
BELSOS Yaşam ve Spor Merkezi (Cevatpaşa Mahallesi, Yeşilyurt)

Deprem bölgesinden tahliye operasyonu: 81 bin 415 afetzede tahliye edildi - 5

ADANA TAHLİYE ADRESLERİ

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi (Kurttepe Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı No: 242 Çukurova)
Cumhuriyet Parkı ve Sosyete Pazarı (Yurt Mahallesi 71339 Sokak No: 11 Çukurova)

Deprem bölgesinden tahliye operasyonu: 81 bin 415 afetzede tahliye edildi - 6

HATAY TAHLİYE ADRESLERİ

Hatay Şehir Stadyumu (Yeni Hastane Yolu üzeri) ve Fuar Alanı (Çevre Yolu üzeri Adliye Binası yanı)

Deprem bölgesinden tahliye operasyonu: 81 bin 415 afetzede tahliye edildi - 7

GAZİANTEP TAHLİYE ADRESLERİ

M1 Alışveriş Merkezi Açık Otoparkı (Karacaahmet Mahallesi Şehir Ömer Halisdemir Bulvarı No: 129 Şehitkamil)

Deprem bölgesinden tahliye operasyonu: 81 bin 415 afetzede tahliye edildi - 8

ŞANLIURFA TAHLİYE ADRESLERİ

Mesire Alanı (Gülbağ Mahallesi 3016 Sokak Buluntu Hoca Bulvarı, Karaköprü)
Cumhuriyet Parkı (GAP Vadi Bulvarı Mardin Yolu Haliliye)
Arkeoloji Müzesi bahçesi ( Haleplibahçe 2327 Sokak No: 74/1 Eyyübiye)

Deprem bölgesinden tahliye operasyonu: 81 bin 415 afetzede tahliye edildi - 9

ADIYAMAN TAHLİYE ADRESLERİ

Şehir otogarı (Suratut Mahallesi, Diyarbakır Yolu Ziyaretpayamlı, Merkez)
Eğriçay Parkı (Sümerevler Mahallesi Karaali Yolu No:15 Merkez)

Deprem bölgesinden tahliye operasyonu: 81 bin 415 afetzede tahliye edildi - 10

KİLİS TAHLİYE ADRESLERİ

Tır parkı (Şıh Mansur Mahallesi, Gaziantep Yolu üzeri)

DİYARBAKIR TAHLİYE ADRESLERİ

Koşuyolu Parkı (Kayrantepe Mahallesi, Sunay Caddesi No: 67 Bağlar)
Kent Meydanı (Mezopotamya Mahallesi 301. Sokak, 21070 Kayapınar)

OSMANİYE TAHLİYE ADRESLERİ

Masal Parkı (Adnan Menderes Mahallesi Musa Şahin Bulvarı Valilik yanı, Merkez)
Park Yerleri (Karaboylu Mahallesi kapalı yüzme havuzu arkası, Merkez)
(Fakıuşağı Mahallesi Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu arkası, Merkez)

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