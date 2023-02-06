Deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri hareket etti

Kahramanmaraş merkezli olarak 7,4 şiddetinde deprem gerçekleşti.
Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay'da da yıkıma sebep oldu.
Depremin ardından Türk Kızılay ve AFAD'dan birçok ekip deprem bölgesine hareket etti.
Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, depremin ardından Ankara Etimesgut'taki Kızılay Afet Operasyon Merkezinde kriz masası kurulduğu ve ekiplerin bölge operasyon merkezleri ile Ankara'da bulunan merkez depolardan yüklediği barınma ve beslenme malzemeleriyle deprem bölgesine hareket ettiği belirtildi.
Kızılayın arama ve kurtarma ekiplerinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinesine yönlendirildiği bildirilen açıklamada, "Kızılay gönüllüleri de Kızılay ekiplerine ve vatandaşlara destek olabilmek için harekete geçirilirken, AFAD'da kurulan koordinasyon merkezinden gelebilecek diğer görevlere yönelik olarak da Kızılayın planlamaları sürüyor." denildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye İstanbul'dan arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemesinin gönderildiğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem, hemen sonra AFAD'dayız. İstanbul'dan deprem bölgesine ilk etapta 80 AFAD görevlisi, 27 akredite belediye ve STK, 968 Arama Kurtarma gönüllüsü, 4 K9 köpeği, 2 tır ve yardım malzemesi yola çıktı. Başımız sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 8 personel, 4 araç, 2 enkaz arama kurtarma ve 1 kadavra köpeği ile AFAD Mobil Koordinasyon Tırı, deprem bölgesine hareket etti.
Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş ve birçok şehirde gerçekleşen deprem nedeniyle acil kurtarma ekiplerimizi bölgedeki kardeşlerimize destek olmak için gönderiyoruz. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaşanan depremin ardından Aydın’dan da ekiplerin yola çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Başkan Çerçioğlu paylaşımında, “Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 7.4 büyüklüğündeki deprem yüreğimizi yaktı. Aydın Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekiplerimiz yardım ve destek için harekete geçti. Arama kurtarma ekiplerimiz; 4 tam donanımlı araç, 12 uzman personel ve 2 arama kurtarma köpeği ile deprem bölgesine doğru yola çıktılar. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza her türlü desteğe hazırız” açıklamasında bulundu.
Çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedilen depremin hemen ardından Siirt’ten 45 kişilik destek ekibi Diyarbakır’a hareket etti.
Ekipte; AFAD personeli, UMKE sağlık görevlisi, İtfaiye, Özel İdare personeli ve çok çok sayıda iş makineleri yer alıyor.
Sivas’tan 135 kişilik destek ekibi bölgeye hareket etti.
Edinilen bilgiye ekipte; 75 AFAD personeli, 30 sağlık görevlisi, 20 AFAD gönüllüsü, 10 İtfaiye personeli, 10’u itfaiye aracı olmak üzere çok sayıda araç yer alıyor.
Zonguldak, Bartın ve Karabük'ten de ekipler bölgeye sevk edildi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ekibinden 80 kişi, AFAD'dan 10 kişi, Kdz. Ereğli Belediyesi'nden 10 kişi, ERİDAK'tan 5 ve UMKE'den 28 kişi Zonguldak'tan bölgeye hareket etti.
Antalya Valiliğinin kararı ile bölgeye 39 sağlık personeli, 11 sağlık aracı, 82 kişiden oluşan 2 komanda bölüğü, 10 kişiden oluşan JAK timi, 75 AFAD personeli, 5 kurtarma aracı, 1 otobüs ve 164 emniyet personeli sevk edildi.
Bolu'dan arama kurtarma çalışmalarına destek için İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cengiz Çavuş ile 8 personel, 2 araç, 3 ambulans, 3 UMKE aracı ve 9 personel yola çıktı.
Çalışmalara katılacak UMKE ve sağlık personelinin konaklama çadırları ve ısıtma sistemleri yüklü 2 konteyner de bölgeye gönderildi.
Karabük AFAD İl Müdürlüğünden 8 personel ile 12 araç, İl Sağlık Müdürlüğünden 2 ambulans, 1 UMKE aracı, 1 UMKE lojistik aracı ve 12 personel, 1 Jandarma Arama Kurtarma timi, 2 araç ve 7 personel, Karabük Belediyesinden 1 kurtarma aracı ve 8 personel deprem bölgesine gitti.
Bartın'dan da deprem sonrası bölgedeki çalışmalara yardım edecek ekipler yola çıktı. Bu kapsamda, 1 UMKE ekibi, 2 ambulans ve 10 personel ile AFAD İl Müdürlüğü bünyesindeki 2 araç ve 10 kişilik ekip, çalışmalara katılıyor.
Düzce'den 9 AFAD aracı ve 20 ekip ile Kızılay Batı Karadeniz Lojistik Merkezi deposundan çadır ve battaniye taşıyan araçlar deprem bölgesine gidiyor.
Şu ana kadar toplam 1500 çadır, 8 bin battaniye, hazır gıda malzemeleri ve mutfak aracı taşıyan tırlar depremzedelere ulaştırılmak üzere kentten ayrıldı.
Düzce Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları bünyesindeki arama kurtarma ekiplerinden şu ana kadar 110 kişilik ekip çalışmalara katılmak üzere bölgeye hareket etti.
Kocaeli'den 7 araç, 30 personel ve Mobil Afet Tırı, bölgedeki çalışmalara destek vermek üzere yola çıktı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Ekiplerimizi seferber ettik, tüm imkanlarımızla deprem bölgesinde hizmet vereceğiz. Rabb'im milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.
Erzurum, Kars ve Ağrı'dan ekipler bölgeye sevk edildi.
Ağrı AFAD İl Müdürlüğünden de 2 araç ve 14 kişilik ekip, deprem bölgesine gitmek üzere bölgeye hareket etti.
Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada ise depremde hayatını kaybedenlere vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara "geçmiş olsun" temennisinde bulunularak, şunlar kaydedildi:
"Trabzon olarak AFAD 11 personel, 2 araç, itfaiye 13 personel, 3 araç, UMKE 14 personel, 4 araç, 24 gönüllü, 1 araç ile Adıyaman'a, İHH 8 personel, 1 araç, AKUT 22 personel, 5 araç ile Malatya'ya, 112 Acil 15 personel, 5 araç ile Gaziantep'e, Kızılay 2 personel, 2 araç, TTAKE 11 personel, 3 araç ile Osmaniye'ye olmak üzere 120 personel, 26 araç ile deprem bölgelerimize görevlendirme yapılmıştır."
Rize'den ise AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı öncülüğünde 25 personel ile 5 arama kurtarma aracı, 3 kişilik Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi (UMKE), 3 ambulans, Çayeli Bakır İşletmelerine ait Maden Arama Kurtarma Timi, ÇAYKUR'a ait 2 tır bölgeye sevk edildi. Rize AKUT ekibi de Kahramanmaraş'a gitmek üzere yola çıktı.
Ayrıca AFAD gönüllüleri hazırlıklarını tamamlayarak bölgeye hareket etti.
Rize Belediyesi ve ilçe belediyeleri ihtiyaç malzemelerinin temin edilerek kısa sürede bölgeye sevki için çalışma başlattı.
Giresun Valiliği de AFAD'tan 17 personel ve 3 aracın, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden 10 personel ve 2 aracın, Bulancak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden 3 personel ve bir aracın, 12 AKUT personeli ve 2 aracın, 21 UMKE personeli, 2 ambulans ve 3 aracın Adıyaman'a gitmek üzere yola çıktığını bildirdi.