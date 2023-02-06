Deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri hareket etti

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, depremin ardından Ankara Etimesgut'taki Kızılay Afet Operasyon Merkezinde kriz masası kurulduğu ve ekiplerin bölge operasyon merkezleri ile Ankara'da bulunan merkez depolardan yüklediği barınma ve beslenme malzemeleriyle deprem bölgesine hareket ettiği belirtildi.

Kızılayın arama ve kurtarma ekiplerinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinesine yönlendirildiği bildirilen açıklamada, "Kızılay gönüllüleri de Kızılay ekiplerine ve vatandaşlara destek olabilmek için harekete geçirilirken, AFAD'da kurulan koordinasyon merkezinden gelebilecek diğer görevlere yönelik olarak da Kızılayın planlamaları sürüyor." denildi.