Deprem bölgesine giderken kara yakalandılar

Konya'da etkili olan kar yağışı, Sarayönü kara yolunda ulaşımı etkiledi. Deprem bölgesine giden çok sayıda iş makinesi yüklü TIR, ambulans ve itfaiye aracı, 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Araç kuyruğu drone'la görüntülendi.

Deprem bölgesine giderken kara yakalandılar - 1

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgeye tüm Türkiye'den yardım ekipleri çıktı.

Deprem bölgesine giderken kara yakalandılar - 2

Ancak kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlükler yaşanıyor. Konya'nın Sarayönü ilçesinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Deprem bölgesine giderken kara yakalandılar - 3

Ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle kara yolunda kilometrelerce kuyruk oluştu. Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesine giden çok sayıda iş makinesi yüklü TIR, ambulans ve itfaiye aracı, kara yolunda 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Deprem bölgesine giderken kara yakalandılar - 4

Trafik yaklaşık 6 saat boyunca durdu. Yapılan çalışmalar sonucu  kısmen açılan kara yolunda mahsur kalan araçlar ve içindekiler, güçlükle deprem bölgesine doğru ilerliyor. Kilometrelerce kuyruk ise dron ile havadan görüntülendi.

Deprem bölgesine giderken kara yakalandılar - 5
Deprem bölgesine giderken kara yakalandılar - 6

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