Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantası içinde olması gerekenlerin listesi

İstanbul Silivri'de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerden hissedilen deprem korkuttu. Silivri'de meydana gelen 6.2'lik depremin ardından "deprem çantası nasıl hazırlanır? sorusu araştırılmaya başlandı. Afet anlarına hazırlıklı olmak hayatınızı kurtarabilir. Peki, deprem çantası nasıl hazırlanır, deprem çantasının içinde neler olmalı?

Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantası içinde olması gerekenlerin listesi - 1

İstanbul Silivri'de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.2 büyüklüğündeki deprem endişe yarattı. Olası bir afete hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor. 6.2'lik deprem sonrasında deprem çantası nasıl hazırlanır? sorusu gündeme geldi. 

Uzmanlar, olası bir deprem anında panik yapılmaması ve önceden hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çiziyor. Hazırlıklı olmanın en önemli adımlarından biri ise bir deprem çantası oluşturmak.

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Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantası içinde olması gerekenlerin listesi - 2

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?

Deprem çantası, acil durumlarda temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için hazırlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) başta olmak üzere birçok uzmanın önerdiği temel malzemeler şu şekilde sıralanıyor:

  • Kişi başı en az 1 litre olmak üzere 3 günlük ihtiyacı karşılayacak miktarda içme suyu.
  • Konserve, kuru meyve, bisküvi gibi bozulmayan ve kolay tüketilebilecek yiyecekler.
  • Temel tıbbi malzemeler, reçeteli ilaçlar, sargı bezleri, antiseptik solüsyon.
  • Elektrik kesintilerine karşı el feneri veya kafa lambası.
  • Pille çalışan veya dinamo sistemli radyo ile haberleşme takip edilebilir.
  • Mevsime uygun giysiler, iç çamaşırı, çorap.
  • Soğuktan korunmak için.
  • Çok amaçlı çakı veya pense.
  • Islak mendil, tuvalet kâğıdı, hijyen ürünleri.
  • Maske, dezenfektan, eldiven: Özellikle salgın dönemlerinde önemli.
  • Nakit para: Elektronik sistemlerin çalışmadığı durumlarda kullanılmak üzere.
  • Kimlik fotokopisi, önemli evraklar ve iletişim bilgileri.
Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantası içinde olması gerekenlerin listesi - 3

İKLİME GÖRE BULUNMASI GEREKEN GİYSİLER

  • İç çamaşırı
  • Çorap
  • Hırka
  • Yağmurluk
  • İklime uygun yedek temiz çamaşırlar
Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantası içinde olması gerekenlerin listesi - 4

BU YİYECEKLER UZUN SÜRE SAKLANABİLİYOR

Konserve yiyecekler uzun süre saklanabilir olması ve çabuk bozulmadığından dolayı deprem çantası için en uygun gıdalardandır

Lifli bisküviler tok tutma ve enerji verme özelliğine sahiptir. Ayrıca uzun süre dayanıklılığı korur

Tuzlu çubuk kraker gibi paketli ürünleri, deprem çantanıza eklediğinizde tansiyon düşüklüğüne engel olabilirsiniz. Ani açlık krizlerini engelleyebilirsiniz.

Kuru kayısı, kuru incir gibi yiyecekler tıpkı kuru yemişler gibi sizi zor zamanlarda enerjik tutacaktır.



Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantası içinde olması gerekenlerin listesi - 5

DEPREM ÇANTASI NEREDE SAKLANMALI?

Uzmanlar, deprem çantasının herkesin kolayca ulaşabileceği bir yerde, mümkünse çıkış kapısına yakın bir noktada saklanmasını öneriyor. Ayrıca, her birey için ayrı çantaların hazırlanması ve çantaların içeriğinin belli aralıklarla kontrol edilmesi büyük önem taşıyor.

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