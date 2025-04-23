Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantası içinde olması gerekenlerin listesi
İstanbul Silivri'de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerden hissedilen deprem korkuttu. Silivri'de meydana gelen 6.2'lik depremin ardından "deprem çantası nasıl hazırlanır? sorusu araştırılmaya başlandı. Afet anlarına hazırlıklı olmak hayatınızı kurtarabilir. Peki, deprem çantası nasıl hazırlanır, deprem çantasının içinde neler olmalı?
İstanbul Silivri'de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.2 büyüklüğündeki deprem endişe yarattı. Olası bir afete hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor. 6.2'lik deprem sonrasında deprem çantası nasıl hazırlanır? sorusu gündeme geldi.
Uzmanlar, olası bir deprem anında panik yapılmaması ve önceden hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çiziyor. Hazırlıklı olmanın en önemli adımlarından biri ise bir deprem çantası oluşturmak.