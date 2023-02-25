Deprem değil heyelan vurdu

Ordu’da meydana gelen heyelan yollar, tarım arazileri ve evlerde hasara neden oldu.
Son günlerde artan hava sıcaklıklarıyla birlikte karların erimesi sonucu 3 ilçede ilçelerinde heyelanlar meydana geldi.
Kabadüz ve Kabataş ilçesinde heyelan nedeniyle yollar zarar gördü.
Yolları kapatan dev kayalar, iş makineleriyle kaldırıldı.
Ekiplerin, heyelanlı bölgelerdeki çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Ünye ilçesine bağlı Keş Mahallesi Çoloğlu mevkisinde de heyelan oldu. Heyelan nedeniyle bölgedeki üç evde çatlaklar oluştu.
Hasar gören evlerde incelemede bulunan Ordu Afet ve Acil Durumlar (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri, 1 ev için yıkım kararı alırken, 2’i evi tedbir amacıyla boşalttı.
Bölgedeki yollarda ve tarım arazilerinde yaklaşık 1,5 metrelik yarık oluştu.