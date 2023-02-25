Deprem değil heyelan vurdu

Ordu'da karların erimesi nedeniyle heyelanlar meydana geldi. Birçok bölgede tarım arazileri zarar gördü, toprakta derin çatlaklar oluştu. Hasar oluşan 3 evden biri için ise yıkım kararı alındı.

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Ordu’da meydana gelen heyelan yollar, tarım arazileri ve evlerde hasara neden oldu.

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Son günlerde artan hava sıcaklıklarıyla birlikte karların erimesi sonucu 3 ilçede ilçelerinde heyelanlar meydana geldi.

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Kabadüz ve Kabataş ilçesinde heyelan nedeniyle yollar zarar gördü. 

Deprem değil heyelan vurdu - 4

Yolları kapatan dev kayalar, iş makineleriyle kaldırıldı. 

Deprem değil heyelan vurdu - 5

Ekiplerin, heyelanlı bölgelerdeki çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Deprem değil heyelan vurdu - 6

Ünye ilçesine bağlı Keş Mahallesi Çoloğlu mevkisinde de heyelan oldu. Heyelan nedeniyle bölgedeki üç evde çatlaklar oluştu.

Deprem değil heyelan vurdu - 7

Hasar gören evlerde incelemede bulunan Ordu Afet ve Acil Durumlar (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri, 1 ev için yıkım kararı alırken, 2’i evi tedbir amacıyla boşalttı.

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Bölgedeki yollarda ve tarım arazilerinde yaklaşık 1,5 metrelik yarık oluştu.

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Deprem değil heyelan vurdu - 11

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