Deprem değil, yıkım ekibi mağdur etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Batman'daki Raman Apartmanının yıkım çalışmalar sırasında yan binanın üstüne devrilmesi sonucu kolonları patlayarak duvarları yıkılan binanın sakinleri bina önünde bir araya gelerek mağduriyetlerinin giderilmesini isteyerek açıklama yaptı.

Deprem değil, yıkım ekibi mağdur etti - 1

Yıkım çalışmaları sırasında yan binanın hasar görmesi sonucu binada bulunan 12 daire sakini Batman Valiliği tarafından öğretmenevine yerleştirildi.

27 gündür öğretmenevinde kalan bina sakinleri, muhatap bulamadıklarını ve bir an önce evlerine bir çözüm getirilmesini istedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Deprem değil, yıkım ekibi mağdur etti - 2

Mağdur vatandaşlar, kira desteği ve çocuklarının okula gidebilmesi için kendilerine verilen sözlerin tutulması ve kolonlarıyla birlikte duvarları zarar gören binalarıyla ilgili en kısa sürede bir çözümün bulunması çağrısında bulundu.

Deprem değil, yıkım ekibi mağdur etti - 3

27 gündür muhatap bulamıyorlar

27 gün geçmesine rağmen muhatap bulamadıklarını belirten mağdur vatandaşlardan Mizgin Ergün, “Sorunumuz binayı yıkan müteahhit veya firma kimse binayı yıkıp hurdaları aldıktan sonra ortadan kayboldu. 27 gün geçmesine rağmen kimse karşımıza çıkmadı. Haklarımızı istiyoruz. Bize kira desteği sağlanacağı söylendi ancak ne şekilde olacağına dair hiçbir bilgimiz yok. 12 dairenin 6'sının duvarları yıkılmış, bazılarının kolonları bazılarının da kirişleri kırılmış durumda. Odalardaki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Bugün kiralık evlere çıksak bile götüreceğimiz eşya yok. Binaların satın alınma değerlerinin bize verilmesini istiyoruz” dedi.

Deprem değil, yıkım ekibi mağdur etti - 4

“O günden beri muhatap yok, rapor yok, sorumlu yok”

Mağdurlardan Abdurrahman Çetin ise yıkım esnasında vali yardımcısının kendileriyle görüştüğünü ve tüm mağduriyetlerinin giderileceğini söylediğini ancak verilen sözlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini kaydetti.

9 Kasım'da kendilerine binayı boşaltmaları yönünde bildirim geldiğini ifade eden Çetin, “Binamıza zarar verilmeden yan binanın yıkımının gerçekleştirileceği söylendi. Dairemizi tahliye ettikten sonra 10 Kasım'da bina yıkımı sırasında binamız hasar aldı. Bu sırada vali yardımcısı yanımıza geldi. Hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceğimiz konusunda vaatlerde bulundular. Sonrasında bizi bir otele yerleştirdiler. O günden beri muhatap yok, rapor yok, sorumlu yok. Herhangi bir destek yok, kira desteği dediler ama kira desteği yok.” diye konuştu.

Deprem değil, yıkım ekibi mağdur etti - 5

“Bu kadar insan sersefil olduk, çocuklarımız hasta”

Mağdurlardan Zeynep Acet ise havaların soğumasıyla birlikte çocuklarının hastalandığını bir an önce evine kavuşmayı beklediğini söyledi.
Kira desteği sağlanacağının kendilerine söylendiğini ifade eden Acet, “Halimizi görüyorsunuz. Müteahhit gelip binayı yıktı şuan karşımıza çıkıp bizi muhatap bile almıyor. Bu kadar insan sersefil olduk. Görüldüğü gibi kolon gitmiş olmasına rağmen herhangi bir önlem alınmadan bir duvar örülmüş. Bizi bir otel odasına koymuşlar bu nasıl devam edecek. Bir çözüm bulamadığımız için çocuklarımızla, eşlerimizle tartışıyoruz. Muhatap istiyoruz, çözüm istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Deprem değil, yıkım ekibi mağdur etti - 6
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