Deprem değil, yıkım ekibi mağdur etti

“Bu kadar insan sersefil olduk, çocuklarımız hasta”

Mağdurlardan Zeynep Acet ise havaların soğumasıyla birlikte çocuklarının hastalandığını bir an önce evine kavuşmayı beklediğini söyledi.

Kira desteği sağlanacağının kendilerine söylendiğini ifade eden Acet, “Halimizi görüyorsunuz. Müteahhit gelip binayı yıktı şuan karşımıza çıkıp bizi muhatap bile almıyor. Bu kadar insan sersefil olduk. Görüldüğü gibi kolon gitmiş olmasına rağmen herhangi bir önlem alınmadan bir duvar örülmüş. Bizi bir otel odasına koymuşlar bu nasıl devam edecek. Bir çözüm bulamadığımız için çocuklarımızla, eşlerimizle tartışıyoruz. Muhatap istiyoruz, çözüm istiyoruz” ifadelerini kullandı.