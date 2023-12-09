Deprem değil, yıkım ekibi mağdur etti
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Batman'daki Raman Apartmanının yıkım çalışmalar sırasında yan binanın üstüne devrilmesi sonucu kolonları patlayarak duvarları yıkılan binanın sakinleri bina önünde bir araya gelerek mağduriyetlerinin giderilmesini isteyerek açıklama yaptı.
Yıkım çalışmaları sırasında yan binanın hasar görmesi sonucu binada bulunan 12 daire sakini Batman Valiliği tarafından öğretmenevine yerleştirildi.
27 gündür öğretmenevinde kalan bina sakinleri, muhatap bulamadıklarını ve bir an önce evlerine bir çözüm getirilmesini istedi.