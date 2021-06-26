Deprem en çok Elazığ’ı etkiledi, hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Bingöl’de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Elazığ’ın Karakoçan İlçesi Kuşbayırı köyünde vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. Gün ağarmasıyla evlerdeki hasar tamamen ortaya çıktı.

Abone ol Paylaş









İHA 26.06.2021 - 08:36

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde dün saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı 5 köy etkilendi.

GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİLER En çok hasar ise Kuşbayırı köyünde meydana geldi. 80 haneli 250 nüfuslu köyde çoğu kerpiç olan evler küçüklü büyüklü hasar gördü. Evleri kısmen hasar gören ve korku yaşayan bir çok kişi ise geceyi dışarda geçirdi. Gün ağarmasıyla depremin verdiği hasar ise net olarak gözlemlendi.

Deprem anında içeride olmadıklarını bahçede oturduklarını aktaran köy sakinlerinden İrfan Tayar, “Birden bire gürültü patlama sesi duyunca dışarda olmamıza rağmen koşmaya başladık. Deprem bittikten sonra geldiğimizde evin kapısı açılmıyordu tekmeyle açıp içeri girdik durumu gördük. Kimi arabada kimi dışarıda kimisi de evlerinde hasar olmayan komşulara gitti. Geceden beridir ayaktayız” dedi.

Balkonda otururken sallanmaya başladıklarını aktaran vatandaşlardan Mehmet Kılıç, deprem anını “Biz aşağı inerken surlar taşlar hep döküldü. Babam yazlık evdeydi. Babamı dışarı getirdim orada bayıldı. Nereye kaçtığımızı şaşırdık. Babamın depremde dili tutuldu. Sabaha kadar tarlada başında bekledim" diye anlattı.

4 kişi oturup konuştukları sırada depremin olduğunu anımsatan Mehmet Ergün de “Aniden bir sarsıntı oldu. Dışarı çıktıktan sonra evlere ve sokaklara baktık hepsi perişan halde. Bizim evin iç tarafı komple gitmiş dışında ise bir şey yok” diye konuştu.

Paylaş







