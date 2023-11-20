Deprem enkazı kaldırılınca obruk ortaya çıktı

Hatay'da depremde yıkılan binanın enkazının kaldırıldığı alanda obruk oluştu. Şiddetli yağışların ardından ortaya çıkan obruğun derinliğinin 10 metre olduğu tahmin ediliyor.

Deprem enkazı kaldırılınca obruk ortaya çıktı - 1

Hatay’ın Antakya ilçesinde enkazı kaldırılan binanın arazisinde 10 metre derinliğinde obruk oluştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkım çalışmalarında sona gelindi. Antakya’nın Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı binaların enkazı kaldırıldı.

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Deprem enkazı kaldırılınca obruk ortaya çıktı - 2

Cadde üzerinde enkazın kaldırıldığı bir arazide geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası obruk oluştu. Obruğu sabah saatlerinde iş yerlerini açmak için bölgeye gelen vatandaşlar fark etti.



Deprem enkazı kaldırılınca obruk ortaya çıktı - 3

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde görevli Sanat Tarihi Uzmanı Osman Zafer Yavuz, bölgenin 1. derece sit alanı olduğunu ifade ederek, “Bölge 1. derece sit alanı ve gördüğünüz üzere depremden sonra bir çok yapı ortaya çıktı. Bu obruk oluşmasının nedeni; altından bir dere geçmesi." dedi.

Deprem enkazı kaldırılınca obruk ortaya çıktı - 4

Obruğun içinde sarnıç olabileceğini belirten Yavuz, "Tarihi 2. yüzyıla tekabül ediyor. Şehrin geçmişten bu güne 5 ile 7 metre arasında yükseldiğini biliyoruz. Bu depremlerle de 80 santimetre çöktüğünü biliyoruz. Bu obruğun; 10 metre derinliğinde ve yaklaşık 8 metre çapında olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Deprem enkazı kaldırılınca obruk ortaya çıktı - 5

Yavuz şunları kaydetti:

"Habibi Neccar dağından adı Akakir olan bir derenin halen yerin altından aktığını biliyoruz. Depremle birlikte o dere ya yatak değiştirdi yada depremle birlikte daha güçlendi. Şiddetli yağışlar da alıyoruz, burada bir çökme oldu. Yine bir Antik dönem yapısıyla karşı karşıya kaldık."

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