Deprem enkazı kaldırılınca obruk ortaya çıktı
Hatay'da depremde yıkılan binanın enkazının kaldırıldığı alanda obruk oluştu. Şiddetli yağışların ardından ortaya çıkan obruğun derinliğinin 10 metre olduğu tahmin ediliyor.
Hatay’ın Antakya ilçesinde enkazı kaldırılan binanın arazisinde 10 metre derinliğinde obruk oluştu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkım çalışmalarında sona gelindi. Antakya’nın Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı binaların enkazı kaldırıldı.