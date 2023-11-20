Deprem enkazı kaldırılınca obruk ortaya çıktı

Yavuz şunları kaydetti:



"Habibi Neccar dağından adı Akakir olan bir derenin halen yerin altından aktığını biliyoruz. Depremle birlikte o dere ya yatak değiştirdi yada depremle birlikte daha güçlendi. Şiddetli yağışlar da alıyoruz, burada bir çökme oldu. Yine bir Antik dönem yapısıyla karşı karşıya kaldık."