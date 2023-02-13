Deprem faciası: Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 8. gününde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'da ortaya çıkan yıkım drone ile görüntülendi. Harabeye dönen şehrin üzerini toz bulutu kapladı.

Deprem faciası: Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi - 1

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Hatay'da ortaya çıkan korkunç yıkım drone ile görüntülendi.

Deprem faciası: Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi - 2

Deprem felaketinin 8. gününde Antakya'da çekilen drone görüntülerine, insanların ve ekiplerin enkaz çevresindeki kurtarma çalışmaları ve oluşan yoğunluk yansıdı.

Deprem faciası: Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi - 3

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, şehrin sokak ve caddelerinin enkaz alanına dönüştüğü görüldü.

Deprem faciası: Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi - 4

Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarından dolayı harabeye dönen kentin üzerini toz tabakası kapladı.

Deprem faciası: Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi - 5

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