Deprem felaketi için tüyler ürperten tespitler | “Isias Otel’in yıkılış şekli, kum dolu kovayı ters çevirmek gibi”

RÖNESANS REZİDANS İÇİN İNCELEME DEVAM EDİYOR

Altunışık, Hatay’da yıkılan Rönesans Rezidans için ise çalışmaların sürdüğünü söyledi. “Çok önemli bir bina olduğu için çok hassas davranmaya çalışıyoruz. 3 bloklu bir bina. Hem temelinde hem üst yapısında derz var ve binaların 3’ü de belirgin bir kattan kırılıp arkaya doğru düşmüş. Aynı 3 blok da aynı hasar mekanizmasına sahip.” diyen Altunışık, “Yaptığımız incelemelerde malzeme özelliği ile uygulanmasında bazı problemler olduğu belirtiliyor ama bilirkişi raporlarıyla bize gelen resimler arasında bir değerlendirme yapıp net kanaatimizi bildirmek istiyoruz. Umarım depremin 1’inci yılı dolmadan üzerimizdeki bütün dosyalarımızı Cumhuriyet Başsavcılığımıza teslim etmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.