Deprem felaketi için tüyler ürperten tespitler | “Isias Otel’in yıkılış şekli, kum dolu kovayı ters çevirmek gibi”
Isias Otel, Ebrar Sitesi ve Rönesans Rezidans… Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde en çok can kaybının yaşandığı yapılar, Karadeniz Teknik Üniversitesi akademisyenleri tarafından mercek altına alındı. Yıkılan 500’e yakın binadan alınan numuneler, tek tek incelenip, sonuçlar rapor haline getirildi. Yıkılan yapıların yapımı esnasındaki ihmaller zincirini gözler önüne seren raporda, tüyler ürperten ifadeler yer aldı. Raporu hazırlayan bilim insanlarından Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık’a göre, Isias Otel, kum dolu kovayı çevirdikten sonra kumun yayıldığı gibi yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerin ardından, ölümlerin olduğu binalarda ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından başlatılan soruşturmalar sürüyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın görevlendirmesiyle deprem bölgesinde bilimsel araştırmalar yapan KTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşleri Daire Başkanlığı öğretim üyelerinden oluşan uzman heyet, yıkılan 500’e yakın binadan topladıkları numuneleri, laboratuvar ortamında mercek altına aldı.