Deprem felaketinden geriye fotoğraflar kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır yıkıma neden olduğu Hatay'da fotoğraf ve günlükler enkazdan çıkartılmaya devam ediyor.
Depremin en fazla hasara yol açtığı merkezlerin başında gelen Hatay'da arama kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetleri devam ediyor.
Ekipler, enkaz içerisinde buldukları özel eşyaları da dışarıya çıkartıyor.
Enkazdan tahliye edilen özel eşyaların içerisinde en çok fotoğraf ve günlükler çıkartıldı.
2005 yılına ait olan ve “Seni çok seviyorum aşkım” cümlesiyle başlayan günlük de herkesi duygulandırdı.