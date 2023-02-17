Deprem felaketinden geriye fotoğraflar kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır yıkıma neden olduğu Hatay'da fotoğraf ve günlükler enkazdan çıkartılmaya devam ediyor.

Deprem felaketinden geriye fotoğraflar kaldı - 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır yıkıma neden olduğu Hatay'da fotoğraf ve günlükler enkazdan çıkartılmaya devam ediyor.

Deprem felaketinden geriye fotoğraflar kaldı - 2

Depremin en fazla hasara yol açtığı merkezlerin başında gelen Hatay'da arama kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetleri devam ediyor.

Deprem felaketinden geriye fotoğraflar kaldı - 3

Ekipler, enkaz içerisinde buldukları özel eşyaları da dışarıya çıkartıyor.

Deprem felaketinden geriye fotoğraflar kaldı - 4

Enkazdan tahliye edilen özel eşyaların içerisinde en çok fotoğraf ve günlükler çıkartıldı.

Deprem felaketinden geriye fotoğraflar kaldı - 5

2005 yılına ait olan ve “Seni çok seviyorum aşkım” cümlesiyle başlayan günlük de herkesi duygulandırdı.

Deprem felaketinden geriye fotoğraflar kaldı - 6
Deprem felaketinden geriye fotoğraflar kaldı - 7

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER