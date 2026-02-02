Deprem felaketinden yeni görüntü. Binaların peş peşe yıkılması kamerada
02.02.2026 13:09
AA
6 şubat depremlerine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kahramanmaraş'ta binaların peş peşe yıkıldığı anlar, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan ikinci depremin ardından insanların yaşadığı panik ve binaların yıkılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Görüntüler, ikinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesinde kaydedildi.
7,6 büyüklüğündeki deprem, ilçe merkezindeki farklı noktalarda bulunan mobese ve güvenlik kameralarına yansıdı.
Binalar art arda yıkılıyor, vatandaşlar panikle kaçmaya çalışıyor. Hatta birçok kişi deprem sırasında ayakta durmakta bile güçlük çekiyor.
Yıkılan binalardan çıkan toz bulutu, ilçeyi kaplıyor. Sarsıntı sona erdiğinde kalabalık, enkazda kalanlar için yardıma koşuyor.
Türkiye'de, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.
Türkiye'nin uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdiği deprem sonrası 93 ülkeden arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalara katıldı.
Toplam 120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler, 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı.
Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, deprem bölgesinde ise OHAL kararı alındı.