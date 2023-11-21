Deprem gerçeği unutuldu, yapı testlerine talep yüzde 90 düştü
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ülke genelinde talep patlaması yaşanan yapı testlerine ilgi azaldı. Trabzon’da ise kamu dışında üniversiteye kişisel hiçbir başvurunun olmadığı ortaya çıkarken uzmanlar ise son günlerde bu talepler yüzde 90 seviyesinde düştüğüni dile getirip uyarıda bulundu.
6 Şubat’taki yıkıcı depremlerin ardından binaların depreme dayanıklılığı gündeme geldi ve ülke genelinde bina dayanıklılık testi başvuruları arttı.