Deprem gerçeği unutuldu, yapı testlerine talep yüzde 90 düştü

"TÜM YAPI STOKUNU DEPREME HAZIR HALE GETİRMELİYİZ"

Türkiye’deki bütün yapı stokunun olası depreme hazır hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Altunışık, “Trabzon ister istemez diğer bölgelere göre depremin daha az konuşulduğu illerden bir tanesi ama herhangi bir anda Türkiye’nin herhangi bir bölgesinde insanların can ve mal kaybına neden olabilecek bir depremin oluşmasını bekleyebiliriz. ‘Orası güvenli, burası değil’ gibi demek artık Türkiye için çok geç kalınmış cümleler. Hep birlikte Türkiye’deki tüm yapı stokunu olası bir depreme hazır hale getirmeliyiz." dedi.