Deprem haritası için geri sayım: Yeni bir fay tespit edildi
Türkiye'nin deprem tehlike haritasının güncellenmesi için çalışmalar yürütülüyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) başkanlığında yürütülen çalışmada 2025 yılının sonuna kadar Türkiye'nin tüm aktif, diri fay hatlarının kamuoyuyla paylaşılacak. Narlı fayı üzerinde başlatılan çalışmada Doğu Anadolu Fayı'na bağlı yeni bir fay daha keşfedildiği açıklandı.
TÜBİTAK yöneticiliğinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Maden Tetkik ve Arama (MTA), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve 22 üniversite işbirliğiyle "Türkiye Deprem Tehlike Haritası"nı güncelleme çalışmaları kapsamında Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Platformu kuruldu.
Platform, söz konusu üniversitelerin ilgili birimlerinden 100 bilim insanı ile araştırmacı ve bursiyerlerden oluşan 90 kişilik ekip tarafından yaklaşık 10 aydır 19 ayrı noktada 128 diri fayda Türkiye Paleosismoloji Arastirmalari Projesi (P/SISMOTÜRK) kapsamında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.