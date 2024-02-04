Deprem konutları teslim ediliyor: Hatay'dan sonraki adres Gaziantep

Gaziantep’te depremzedeler için yapılan deprem konutlarında sona gelindi. Yapımı tamamlanan Nurdağı ve İslahiye'deki deprem konutları bugün kura ile teslim edilecek. Deprem konutlarının hak sahiplerine teslim edileceği törene katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'e geldi.

Deprem konutları teslim ediliyor: Hatay'dan sonraki adres Gaziantep - 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asrın felaketinin birinci yılında deprem bölgesindeki il ziyaretlerine devam ediyor. Hatay’ın ardından adres bu kez Gaziantep oluyor.

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Deprem konutları teslim ediliyor: Hatay'dan sonraki adres Gaziantep - 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’da olduğu gibi Gaziantep’te de Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’ne katılacak. İslahiye’de düzenlenecek törende 10 bin 90 konut hak sahiplerine teslim edilecek.

Deprem konutları teslim ediliyor: Hatay'dan sonraki adres Gaziantep - 3

NURDAĞI VE İSLAHİYE'DE DEPREM KONUTLARI

Gaziantep’te depremzedeler için yapılan deprem konutlarında sona gelindi.

Nurdağı ilçesinde 8,5 ay önce yapımına başlanan Başpınar ile Bademli mevkiinde toplam 141 bloktan oluşan 2 bin 509 konut inşa ediliyor. 

Deprem konutları teslim ediliyor: Hatay'dan sonraki adres Gaziantep - 4

Konutlar zemin artı 3 ve 4 kat olarak inşa edilirken 141 bloktan oluşan projede 28 blok ve 640 deprem konutu tamamlandı.

Deprem konutları teslim ediliyor: Hatay'dan sonraki adres Gaziantep - 5

İslahiye’de toplamda 17 bloktan oluşan ve 4 bloğu 3+1, 13 bloğu 2+1 olan içerisinde ortak yaşam alanları ve çocuk oyun alanları bulunan toplam 405 deprem konutunun yapımı tamamlandı.

Deprem konutları teslim ediliyor: Hatay'dan sonraki adres Gaziantep - 6

69 KÖYEVİ TAMAMLANDI

Mesthöyük, Gedikli, Naimler köyünde yapımı tamamlanan toplam 69 köyevi de törenle sahiplerine teslim edilecek.

Deprem konutları teslim ediliyor: Hatay'dan sonraki adres Gaziantep - 7

Mesthöyük, Gedikli, Naimler, Kırışkal, İncirli, Çakmak ve Nogaylar olmak üzere 7 köyde toplam 310 köyevinin inşası ise devam ediyor.

Deprem konutları teslim ediliyor: Hatay'dan sonraki adres Gaziantep - 8

HASTANE AÇILIŞI DA YAPILACAK

Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi’nin de açılışını yapacak. Şahinbey ilçesinde bulunan hastanenin bin 875 yatak kapasitesi bulunuyor. Gaziantep Şehir Hastanesinde 335 poliklinik, 259 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı ve 64 ameliyathane yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki ziyaretleri kapsamında 6 Şubat’ta da Kahramanmaraş’a gidecek. Takip eden günlerde ise sırasıyla Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ’ı ziyaret edecek.

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