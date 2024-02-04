Deprem konutları teslim ediliyor: Hatay'dan sonraki adres Gaziantep
Gaziantep’te depremzedeler için yapılan deprem konutlarında sona gelindi. Yapımı tamamlanan Nurdağı ve İslahiye'deki deprem konutları bugün kura ile teslim edilecek. Deprem konutlarının hak sahiplerine teslim edileceği törene katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'e geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asrın felaketinin birinci yılında deprem bölgesindeki il ziyaretlerine devam ediyor. Hatay’ın ardından adres bu kez Gaziantep oluyor.