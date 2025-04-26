Deprem korkusu, kaygı ve hazırlık: Gerçek tehdit karşısında sağlıklı bir yaşam mümkün mü?
Deprem gerçeğimiz... Maalesef ülkemiz deprem açısından belki de dünyanın en riskli ülkelerinden birisi. Deprem gibi böylesine büyük ve ciddi bir tehdit karşısında korku duymak son derece doğal. Depremin yarattığı korku, açık bir tehlikeye verilen doğal bir tepki. Deprem, insanın en güvendiği yer olan ayağını bastığı zemini sarsan ve onu her yerde bulabilen bir tehdit olarak, aniden ve herhangi bir anda ortaya çıktığı için belki de doğal afetler içinde en korkutucularından birisi. Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hakan Türkçapar, deprem korkusunu yazdı.
KORKU NEDİR?
Korku insan bedeninin ve beyninin dış tehlikeye karşı ürettiği doğal bir ilaçtır. Her ilaç gibi doğru yerde doğru zamanda yararlıdır; ama aynı zamanda yan etkileri de vardır. Gerçek bir tehlike karşısında ortaya çıkar ve bizi ya “kaçmaya” ya da durumu yönetmeye, yani “savaşmaya” hazırlar. Ancak bazen bu duyguların benzeri, ortada somut bir tehlike yokken de yaşanabilir. İşte o zaman buna “kaygı” adını veriyoruz.