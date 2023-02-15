Deprem köyü ikiye böldü: 'Kıyamet kopuyor sandık'

''KİMİ TRAKTÖRÜNÜ KİMİ KEPÇESİNİ GETİRDİ"

Nuri Cihan, ''Yardım konusunda ilk gün zor, zaten kimse ulaşamazdı. Herkes kendi derdine düşmüştü. Sonra mezarları gördük. Allah herkese yardım etsin. Yapacağımız bir şey yok, doğal bir afet. Herkes kendi imkanıyla kimi traktörünü kimi kepçesini getirdi. Bu yol çökmüştü buranın trafiği açıldı. Elimizden geldiğince mezarları da düzeltmeye çalıştık. Yarıklar biraz daha açıktı, yağmur yağıyordu, zamanla artçı depremler olunca kapanmaya başladı.'' ifadelerini kullandı.