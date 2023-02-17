Deprem köyün tarlalarını 3 metre yükseltti

KÖYDE KALANLAR ŞEHİR DIŞINA ÇIKTILAR

Çelikhan'da oturan ve Balıkburnu köyündeki durumu görmek için gelen Mahmut Karcı, "Tarla neredeyse 5-6 metre yükselmiş. Hem yol hem de üst kısımlar. Ben buralıyım ama Çelikhan merkezde oturuyorum. Büyük bir felaket oldu, yollar çöktü, evler yıkıldı. Burada köylü yok, 8 cenazemiz oldu bu köyde. Kalanlar da şehir dışına çıktılar, hepsi bıraktı gitti" diye konuştu.