Deprem köyün tarlalarını 3 metre yükseltti

Yaklaşık 200 nüfuslu Adıyaman Çelikhan'a bağlı Balıkburnu köyündeki tütün ekili tarlalar, depremin etkisiyle yaklaşık 3 metre yükseldi.
Tütünler de kar altında kaldı. Deprem, kar yağışı ve dağlardan düşen taşlar nedeniyle köylere ulaşımda bir süre sorun yaşanmıştı.
Çatlayan yollar, bozulan köprülerin onarımlarının ardından, köye ulaşım sorunu da çözüldü. Tarlanın yükseldiği asfalt yolun bir bölümünde de yükselme görüldü.
Depremde 8 kişinin hayatını kaybettiği köy, havadan görüntülendi.
Çelikhan'da oturan ve Balıkburnu köyündeki durumu görmek için gelen Mahmut Karcı, "Tarla neredeyse 5-6 metre yükselmiş. Hem yol hem de üst kısımlar. Ben buralıyım ama Çelikhan merkezde oturuyorum. Büyük bir felaket oldu, yollar çöktü, evler yıkıldı. Burada köylü yok, 8 cenazemiz oldu bu köyde. Kalanlar da şehir dışına çıktılar, hepsi bıraktı gitti" diye konuştu.
İlaç almak için Adıyaman'a giden Yusuf Sekban da, "Yollar önce düzdü, bu deprem olunca yollar yarıldı, köprülerde sıkıntı oldu. Bomba atar gibi ses geldi, o korku bize yeter. Tütün tarlası yükselmiş. Tarla 2-3 metre yukarı kalkmış. Ben 10 deprem gördüm, bunun üçte biri değildi." dedi.