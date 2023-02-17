Deprem köyün tarlalarını 3 metre yükseltti

Adıyaman Çelikhan'a bağlı Balıkburnu Köyü'nde depremin şiddeti tarlaların yükselmesine neden oldu. Depremde 8 kişinin hayatını kaybettiği köyde tarlalar da 3 metre yükseldi.

Deprem köyün tarlalarını 3 metre yükseltti - 1

Yaklaşık 200 nüfuslu Adıyaman Çelikhan'a bağlı Balıkburnu köyündeki tütün ekili tarlalar, depremin etkisiyle yaklaşık 3 metre yükseldi.

Deprem köyün tarlalarını 3 metre yükseltti - 2

Tütünler de kar altında kaldı. Deprem, kar yağışı ve dağlardan düşen taşlar nedeniyle köylere ulaşımda bir süre sorun yaşanmıştı.

Deprem köyün tarlalarını 3 metre yükseltti - 3

Çatlayan yollar, bozulan köprülerin onarımlarının ardından, köye ulaşım sorunu da çözüldü. Tarlanın yükseldiği asfalt yolun bir bölümünde de yükselme görüldü.

Deprem köyün tarlalarını 3 metre yükseltti - 4

Depremde 8 kişinin hayatını kaybettiği köy, havadan görüntülendi. 

Deprem köyün tarlalarını 3 metre yükseltti - 5

KÖYDE KALANLAR ŞEHİR DIŞINA ÇIKTILAR 

Çelikhan'da oturan ve Balıkburnu köyündeki durumu görmek için gelen Mahmut Karcı, "Tarla neredeyse 5-6 metre yükselmiş. Hem yol hem de üst kısımlar. Ben buralıyım ama Çelikhan merkezde oturuyorum. Büyük bir felaket oldu, yollar çöktü, evler yıkıldı. Burada köylü yok, 8 cenazemiz oldu bu köyde. Kalanlar da şehir dışına çıktılar, hepsi bıraktı gitti" diye konuştu.

Deprem köyün tarlalarını 3 metre yükseltti - 6

İNSANLARIN GEÇİM KAYNAĞI ENKAZIN ALTINDA KALDI 

İlaç almak için Adıyaman'a giden Yusuf Sekban da, "Yollar önce düzdü, bu deprem olunca yollar yarıldı, köprülerde sıkıntı oldu. Bomba atar gibi ses geldi, o korku bize yeter. Tütün tarlası yükselmiş. Tarla 2-3 metre yukarı kalkmış. Ben 10 deprem gördüm, bunun üçte biri değildi." dedi.

Deprem köyün tarlalarını 3 metre yükseltti - 7
Deprem köyün tarlalarını 3 metre yükseltti - 8

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