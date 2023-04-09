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Deprem mahalleyi yıktı geçti | Sadece 4 ev ayakta kaldı

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesinde 18 kişinin hayatını kaybettiği Göllühüyük Mahallesi'ndeki 20 evden sadece 4'ü ayakta kaldı.

Deprem mahalleyi yıktı geçti | Sadece 4 ev ayakta kaldı - 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilçelerden Türkoğlu'na bağlı Göllühüyük Mahallesi'nde enkaz altında kalan 18 kişi hayatını kaybetti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Deprem mahalleyi yıktı geçti | Sadece 4 ev ayakta kaldı - 2

16 evin yıkıldığı mahallede, sadece 4 ev ayakta kalabildi.

Deprem mahalleyi yıktı geçti | Sadece 4 ev ayakta kaldı - 3

Köy statüsünden mahalleye dönüşen kırsal yerleşim yerinde yaşayan vatandaşlardan bazıları kendi imkanlarıyla yaptığı barakalarda yaşamını sürdürürken, bazıları da AFAD tarafından verilen çadırlarda kalıyor.

Deprem mahalleyi yıktı geçti | Sadece 4 ev ayakta kaldı - 4

56 yaşındaki Muammer Altun, enkaz altında kalan kardeşinin hayatını kaybettiğini ve kendisinin de 7 saat sonra molozların arasından kurtarıldığını söyledi. Altun, köyde sadece 4 evin ayakta kaldığını belirtti.

Deprem mahalleyi yıktı geçti | Sadece 4 ev ayakta kaldı - 5

"BİR GÜRÜLTÜYLE KALKTIK"

Deprem sırasında Kahramanmaraş merkezdeki evinde olduğunu ifade eden Enver Hacıbebeoğlu (77), "Biz bir gürültüyle kalktık parka vardık. Sabah kalktığımızda apartmanların yerle bir olduğunu gördük." dedi.

Deprem mahalleyi yıktı geçti | Sadece 4 ev ayakta kaldı - 6

"18 TANE CENAZEMİZ VAR" 

Mahalle sakini Necdet Ağaoğlu (60) ise, "Nasıl kalktığımızı nasıl dışarı kaçtığımızı hatırlayamıyoruz." diyerek depremin 1,5 dakika sürdüğünü dile getirdi.

Deprem mahalleyi yıktı geçti | Sadece 4 ev ayakta kaldı - 7

"18 tane cenazemiz var." diye konuşan Ağaoğlu, "4 ev kaldı, 16'sı yıkıldı." ifadelerini kullandı.

Deprem mahalleyi yıktı geçti | Sadece 4 ev ayakta kaldı - 8
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