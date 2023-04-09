Deprem mahalleyi yıktı geçti | Sadece 4 ev ayakta kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilçelerden Türkoğlu'na bağlı Göllühüyük Mahallesi'nde enkaz altında kalan 18 kişi hayatını kaybetti.
16 evin yıkıldığı mahallede, sadece 4 ev ayakta kalabildi.
Köy statüsünden mahalleye dönüşen kırsal yerleşim yerinde yaşayan vatandaşlardan bazıları kendi imkanlarıyla yaptığı barakalarda yaşamını sürdürürken, bazıları da AFAD tarafından verilen çadırlarda kalıyor.
56 yaşındaki Muammer Altun, enkaz altında kalan kardeşinin hayatını kaybettiğini ve kendisinin de 7 saat sonra molozların arasından kurtarıldığını söyledi. Altun, köyde sadece 4 evin ayakta kaldığını belirtti.
Deprem sırasında Kahramanmaraş merkezdeki evinde olduğunu ifade eden Enver Hacıbebeoğlu (77), "Biz bir gürültüyle kalktık parka vardık. Sabah kalktığımızda apartmanların yerle bir olduğunu gördük." dedi.
Mahalle sakini Necdet Ağaoğlu (60) ise, "Nasıl kalktığımızı nasıl dışarı kaçtığımızı hatırlayamıyoruz." diyerek depremin 1,5 dakika sürdüğünü dile getirdi.
"18 tane cenazemiz var." diye konuşan Ağaoğlu, "4 ev kaldı, 16'sı yıkıldı." ifadelerini kullandı.