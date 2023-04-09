Deprem mahalleyi yıktı geçti | Sadece 4 ev ayakta kaldı

"BİR GÜRÜLTÜYLE KALKTIK"

Deprem sırasında Kahramanmaraş merkezdeki evinde olduğunu ifade eden Enver Hacıbebeoğlu (77), "Biz bir gürültüyle kalktık parka vardık. Sabah kalktığımızda apartmanların yerle bir olduğunu gördük." dedi.