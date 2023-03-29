Deprem mezarları da yıktı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde dağdan kopan kaya parçaları, Göksun ilçesine bağlı Arslanbey Çiftliği Mahallesi'ndeki mezarlara da zarar verdi.
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, ev ve iş yerlerinin yanı sıra mezarlıklarda da tahribat oluşturdu.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Arslanbey Çiftliği Mahallesi Muhtarı Ramazan Levent, çok büyük bir deprem yaşadıklarını söyledi.
Levent, "Dağdan gelen devasa kayalar mezarlarımıza zarar verdi. Mezarlığımız yerle bir oldu. Mezarlığımızın yarıdan fazlası zarar gördü. Çok büyük bir depremdi." dedi.