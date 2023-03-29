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Deprem mezarları da yıktı

Kahramanmaraş'ta depremler binaların yanı sıra mezarlıklarda da hasara neden oldu. Arslanbey Çiftliği Mahallesi'nde dağdan kopan kayalar nedeniyle bazı mezarlar zarar gördü.

Deprem mezarları da yıktı - 1

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde dağdan kopan kaya parçaları, Göksun ilçesine bağlı Arslanbey Çiftliği Mahallesi'ndeki mezarlara da zarar verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Deprem mezarları da yıktı - 2

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, ev ve iş yerlerinin yanı sıra mezarlıklarda da tahribat oluşturdu.

Deprem mezarları da yıktı - 3

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Arslanbey Çiftliği Mahallesi Muhtarı Ramazan Levent, çok büyük bir deprem yaşadıklarını söyledi.

Deprem mezarları da yıktı - 4

Levent, "Dağdan gelen devasa kayalar mezarlarımıza zarar verdi. Mezarlığımız yerle bir oldu. Mezarlığımızın yarıdan fazlası zarar gördü. Çok büyük bir depremdi." dedi.

Deprem mezarları da yıktı - 5
Deprem mezarları da yıktı - 6
Deprem mezarları da yıktı - 7
Deprem mezarları da yıktı - 8
Deprem mezarları da yıktı - 9
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