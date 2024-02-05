Deprem mezarlığı bayraklarla donatıldı
Hatay’da bulunan deprem mezarlığı 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Türk bayrakları ile donatıldı.
Türkiye’de 11 ilde yıkıma yol açan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yıl geçti.
Türkiye’de 11 ilde yıkıma yol açan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yıl geçti.
Depremde ölenlerin defnedildiği Reyhanlı yolu üzerindeki Deprem Mezarlığı, Türk Bayrakları ile donatıldı.
Her mezarlığın başına bir Türk bayrağı dikilirken depremde hayatlarını kaybeden çocukların mezarları başına bırakılan oyuncaklar dikkat çekti.
Depremzede yakıları mezar ziyaretinde dualar okuyup gözyaşları döktü.
Türk bayrakları ile dolatılan mezarlık havadan da görüntülendi.