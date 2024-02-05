Deprem mezarlığı bayraklarla donatıldı

Hatay’da bulunan deprem mezarlığı 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Türk bayrakları ile donatıldı.

Deprem mezarlığı bayraklarla donatıldı - 1

Türkiye’de 11 ilde yıkıma yol açan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yıl geçti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Deprem mezarlığı bayraklarla donatıldı - 2

Depremde ölenlerin defnedildiği Reyhanlı yolu üzerindeki Deprem Mezarlığı, Türk Bayrakları ile donatıldı.

Deprem mezarlığı bayraklarla donatıldı - 3

Her mezarlığın başına bir Türk bayrağı dikilirken depremde hayatlarını kaybeden çocukların mezarları başına bırakılan oyuncaklar dikkat çekti.

Deprem mezarlığı bayraklarla donatıldı - 4

Depremzede yakıları mezar ziyaretinde dualar okuyup gözyaşları döktü.

Deprem mezarlığı bayraklarla donatıldı - 5

Türk bayrakları ile dolatılan mezarlık havadan da görüntülendi.

Deprem mezarlığı bayraklarla donatıldı - 6
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