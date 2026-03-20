Deprem mezarlığında buruk bayram

Ziyaretçilerden Tecettin Faiz, depremde üç evladını kaybettiğini ve onların kabrine bayram ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi.

Çocuklarının kabrine kırmızı kravat takarak geldiğini ifade eden Faiz, şöyle konuştu:

"- Onların hatırına her bayram giyindiğim gibi giyinip geldim. Bu saatten sonra 63 yaşındayım hiçbir şeyin tadı kalmadı, tek bir kızım hayatta, diğerlerini kaybettim.

- Bu saatten sonra her şey güllük gülistanlık olsa ne olur, bizim için hayat bitti. Allah mekanlarını cennet eylesin, Rabb'im sevdi, yanına aldı."