Deprem mezarlığında buruk bayram: “Bize bayram yok, adı bayram…”

“BİZE BAYRAM GELMEDİ”

Deprem felaketinde yaşamını yitiren evladının ve torunlarının mezarını ziyarete gelen Kader Ayvas, “Bize bayram gelmedi, benim bir oğlum vardı onu ve torunlarımı kaybettim. Ben kayboldum, onlar ölmedi biz öldük. Tarifi yok, sözün bittiği yerdeyiz. Zor bir bayram, burada durmak bile istemiyorum. 5 çocuğumu kaybettim.” dedi.