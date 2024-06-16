Deprem mezarlığında buruk bayram: “Bize bayram yok, adı bayram…”
Hatay’da depremzede vatandaşlar, Kurban Bayramı’nın ilk gününün sabahında Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yitirdikleri canları ziyaret etti. Yakınlarının mezarları başında gözyaşı döken depremzedelerden Kader Ayvas, “Bize bayram gelmedi, benim bir oğlum vardı onu ve torunlarımı kaybettim.” diye konuştu.
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Hatay’da 25 bine yakın can kaybı yaşandı.Depremde yaşamını yitirenler için Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde deprem mezarlığı kuruldu.