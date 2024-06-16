Deprem mezarlığında buruk bayram: “Bize bayram yok, adı bayram…”

Hatay’da depremzede vatandaşlar, Kurban Bayramı’nın ilk gününün sabahında Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yitirdikleri canları ziyaret etti. Yakınlarının mezarları başında gözyaşı döken depremzedelerden Kader Ayvas, “Bize bayram gelmedi, benim bir oğlum vardı onu ve torunlarımı kaybettim.” diye konuştu.

Deprem mezarlığında buruk bayram: “Bize bayram yok, adı bayram…” - 1

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Hatay’da 25 bine yakın can kaybı yaşandı.

Depremde yaşamını yitirenler için Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde deprem mezarlığı kuruldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Deprem mezarlığında buruk bayram: “Bize bayram yok, adı bayram…” - 2

Her bayram olduğu gibi bu bayram da depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaret için deprem mezarlığına geldi.

Deprem mezarlığında buruk bayram: “Bize bayram yok, adı bayram…” - 3

Mezarları sulayarak göz yaşları içerisinde dua eden depremzede vatandaşlar, yürekleri burktu.

Deprem mezarlığında buruk bayram: “Bize bayram yok, adı bayram…” - 4

Hatay Büyükşehir Belediyesi de mezarlığı bayraklarla donatarak, ziyaret gerçekleştiren vatandaşlara dikmeleri için çiçek dağıttı.

Deprem mezarlığında buruk bayram: “Bize bayram yok, adı bayram…” - 5

“BİZE BAYRAM GELMEDİ”

Deprem felaketinde yaşamını yitiren evladının ve torunlarının mezarını ziyarete gelen Kader Ayvas, “Bize bayram gelmedi, benim bir oğlum vardı onu ve torunlarımı kaybettim. Ben kayboldum, onlar ölmedi biz öldük. Tarifi yok, sözün bittiği yerdeyiz. Zor bir bayram, burada durmak bile istemiyorum. 5 çocuğumu kaybettim.” dedi.

Deprem mezarlığında buruk bayram: “Bize bayram yok, adı bayram…” - 6

Deprem sonrası bayramların buruk geçtiğini ifade eden Özkan Seyyar, “Bize bayram yok, adı bayram. Bizim bayramımız depremden sonra bitti. Burada 3 yeğenim ve babamın mezarı var. Yakın dereceden 6 vefatımız var depremde.” ifadelerini kullandı.

Deprem mezarlığında buruk bayram: “Bize bayram yok, adı bayram…” - 7
DAHA FAZLA GÖSTER