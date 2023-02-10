'Deprem mezarlığı'nda numaralı defin

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası yaşamlarını yitirenler toprağa veriliyor. Depremin ağır hasar verdiği illerden Hatay'ın Antakya ilçesinde, 'deprem mezarlığı' oluşturuldu. Kepçeler tarafından kazılan ve numaralanan mezarlara dualar eşliğinde defin yapılıyor.

'Deprem mezarlığı'nda numaralı defin - 1

Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 depremde 100 saat geride kalırken, Hatay'da binlerce kişi yaşamını yitirdi.

'Deprem mezarlığı'nda numaralı defin - 2

Antakya ilçesinde AFAD koordinasyounda belirlenen alana defin işlemleri başladı.

'Deprem mezarlığı'nda numaralı defin - 3

İş makineleri tarafından düzenlenen alanda cenaze teslim, cenaze yıkama ve mescit alanları oluşturuldu.

'Deprem mezarlığı'nda numaralı defin - 4

Hastanede otopsi işlemi tamamlanan cenazeler, nakil araçları ile 'deprem mezarlığı' alanına getirilip dini vecibeler yerine gitirilerek defin yapılıyor.

'Deprem mezarlığı'nda numaralı defin - 5

AFAD koordinasyonu ve Denizli Valiliği yönetimindeki defin işlemlerinde her cenaze için tek tek namaz kılınıyor ve namaz sonrası Denizli İl Müftülüğü'nün görevlendirdiği din görevlileri eşliğinde ve dualarla defin yapılıyor.

'Deprem mezarlığı'nda numaralı defin - 6

Cenazeler işlemlerin hızlı yapılabilmesi ve karışıklığı önlemek için mezar taşlarına isim yerine numara veriliyor.

'Deprem mezarlığı'nda numaralı defin - 7

Farklı şehirlerde defin yapmak isteyenlere ise cenazeleri teslim ediliyor.

'Deprem mezarlığı'nda numaralı defin - 8

Deprem bölgesine farklı şehirlerden gönderilen mobil gasilhaneler de bu merkezden talep edilen ilçelere gönderilecek.

'Deprem mezarlığı'nda numaralı defin - 9

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