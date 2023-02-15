Deprem mezarlığında yürek yakan manzaralar

Hastanede otopsi işlemi tamamlanan cenazeler, nakil araçları ile mezarlığa getirilip dini vecibeler yerine getirilerek defin yapılıyor. Her cenaze için tek tek namaz kılınıyor ve namaz sonrası Malatya İl Müftülüğünün görevlendirdiği din görevlileri eşliğinde ve dualarla uğurlanıyor.