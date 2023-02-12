Deprem park halindeki TIR'ları devirdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da şiddetli sarsıntının etkisiyle park halindeki TIR'lar da devrildi.

Deprem park halindeki TIR'ları devirdi - 1

Adıyaman-Malatya kara yolunda bir benzin istasyonunda şoförlerinin park ederek içinde uyuduğu TIR'lar, depremin şiddetiyle yan yattı.

Deprem park halindeki TIR'ları devirdi - 2

Sarsıntıyla yan yatan TIR'lardan sürücüler, kendi çabalarıyla sağ çıkmayı başardı.

Deprem park halindeki TIR'ları devirdi - 3

Bahçesinde derin yarıkların oluştuğu benzin istasyonunun işletmecisi Muhammet Tubat, hasar gören işletmenin içinde yakalandığı depremden canını zor kurtardığını söyledi.

Deprem park halindeki TIR'ları devirdi - 4

Depremle benzin istasyonunun bir kısmının büyük zarar gördüğünü anlatan Tubat, şoförlerin bomba patladığını sandığını ifade etti. 

Deprem park halindeki TIR'ları devirdi - 5

Tubat, şöyle devam etti:

"Depremin şiddetiyle iş yerinin önünde park edilen araçlar devrildi. Şoförler dinlenmek için buraya park etmişti. Olay gerçekleştikten yarım saat sonra çıkabildiler. Şoförler bomba patladığını sandı. Savaş çıktığını sandık. Gökyüzü alev kırmızısına döndü. Aşırı bir uğultu vardı. Kıyamet gününü yaşadık. Olayın şokunu birkaç gün atlatamadık. Herkes dehşete kapıldı. Böyle bir şey hiç yaşamamıştık."

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