Deprem park halindeki TIR'ları devirdi

Adıyaman-Malatya kara yolunda bir benzin istasyonunda şoförlerinin park ederek içinde uyuduğu TIR'lar, depremin şiddetiyle yan yattı.
Sarsıntıyla yan yatan TIR'lardan sürücüler, kendi çabalarıyla sağ çıkmayı başardı.
Bahçesinde derin yarıkların oluştuğu benzin istasyonunun işletmecisi Muhammet Tubat, hasar gören işletmenin içinde yakalandığı depremden canını zor kurtardığını söyledi.
Depremle benzin istasyonunun bir kısmının büyük zarar gördüğünü anlatan Tubat, şoförlerin bomba patladığını sandığını ifade etti.
Tubat, şöyle devam etti:
"Depremin şiddetiyle iş yerinin önünde park edilen araçlar devrildi. Şoförler dinlenmek için buraya park etmişti. Olay gerçekleştikten yarım saat sonra çıkabildiler. Şoförler bomba patladığını sandı. Savaş çıktığını sandık. Gökyüzü alev kırmızısına döndü. Aşırı bir uğultu vardı. Kıyamet gününü yaşadık. Olayın şokunu birkaç gün atlatamadık. Herkes dehşete kapıldı. Böyle bir şey hiç yaşamamıştık."