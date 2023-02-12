Deprem park halindeki TIR'ları devirdi

Tubat, şöyle devam etti:

"Depremin şiddetiyle iş yerinin önünde park edilen araçlar devrildi. Şoförler dinlenmek için buraya park etmişti. Olay gerçekleştikten yarım saat sonra çıkabildiler. Şoförler bomba patladığını sandı. Savaş çıktığını sandık. Gökyüzü alev kırmızısına döndü. Aşırı bir uğultu vardı. Kıyamet gününü yaşadık. Olayın şokunu birkaç gün atlatamadık. Herkes dehşete kapıldı. Böyle bir şey hiç yaşamamıştık."