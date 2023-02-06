Deprem şiddetiyle ilgili yeni açıklama: Nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu?

Birçok ili etkileyen Kahramanmaraş depremiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), saat 04.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünün, ayrıntılı sismolojik çalışmalar sonrası 7,7 olarak revize edildiği bildirildi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu sabah 04.17'de Pazarcık (Kahramanmaraş) da meydana gelen depremin büyüklüğü yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla 7,7 olarak revize edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi.
Depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, can kaybının 912'e yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, ''Can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz'' diyerek 7,7 büyüklüğündeki depremde 5 bin 385 kişinin yaralandığını 2 bin 818 binanın yıkıldığını belirtti.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte şu ana kadar mal ve can kaybı ihbarı gelmediğini bildirdi.
Sivas'ta hissedilen deprem nedeniyle bir binanın giriş katında duvarlarda çatlak oluştu.
Nevşehir’de depremi hisseden bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Kar yağışının sürdüğü kentte vatandaşlar araçlarının içinde ve çevrede bekledi.
Niğde'de depremi hisseden vatandaşlar, evlerinden dışarı çıktı. Karın etkili olduğu kentte vatandaşlar araçlarıyla güvenli yerlere gitmeye çalıştı.
AFAD, depremin ardından en büyüğü Gaziantep Nurdağı'nda 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 32 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıkladı.
Artçı sarsıntılar nedeniyle binalara girilmemesi istendi
Depremin Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildiği aktarılan açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin "4. seviye" olarak ilan edildiği bildirildi.
AFAD merkezinde tüm afet gruplarının toplandığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC (Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi) üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur. Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere Kahramanmaraş'a Kayseri Valisi, Hatay'a Mersin Valisi, Gaziantep'e Mardin Valisi, Adıyaman'a Tunceli Valisi, Osmaniye'ye Bingöl Valisi ve Malatya'ya Sivas Valisi görevlendirilmiştir.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 uçak görevlendirilmiştir. Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Deprem, Suriye’nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi.
İlk belirlemelere göre en az 100 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.
Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep'te rejim kontrolündeki bölgelerde ilk belirlemelere göre 42 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi yaralandı. İl genelinde en az 20 binanın çöktüğü ya da ağır hasar aldığı tespit edild