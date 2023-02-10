Deprem sonrası Balıklıgöl'de suyun rengi değişti



Balıklıgöl'de kontrol ve denetimleri sürdürdüklerini belirten İlhan, "Yer altı sularının depremler nedeniyle çok hareketli olmasından kaynaklanan sebeple su çamurlu vaziyette geliyor. Balıklarımız sazan türü olduğu için bu tür duruma daha dayanıklı. Balıklarımızda herhangi bir sağlık sorunu yok. Kontrol ve denetimlerimiz devam ediyor. Doğal bir afet. İnşallah eski haline döndüğü günleri de görürüz. İlk defa böyle bir renk görüyoruz. Daha önce küçük çaplı bulanıklar oluyordu ancak bu çok bambaşka bir durum oldu." diye konuştu.