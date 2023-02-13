Deprem sonrası dev çukur! Genişliği 30 derinliği 8 metre

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerden biri de Gaziantep'ti. Şahinbey ilçesindeki parkın yanında derin bir yarık oluştu. 30 metre genişliğinde 8 metre derinliğindeki çukurun çevresindeki evler güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Deprem sonrası dev çukur! Genişliği 30 derinliği 8 metre - 1
Deprem sonrası dev çukur! Genişliği 30 derinliği 8 metre - 2
Deprem sonrası dev çukur! Genişliği 30 derinliği 8 metre - 3
Deprem sonrası dev çukur! Genişliği 30 derinliği 8 metre - 4
Deprem sonrası dev çukur! Genişliği 30 derinliği 8 metre - 5
Deprem sonrası dev çukur! Genişliği 30 derinliği 8 metre - 6
Deprem sonrası dev çukur! Genişliği 30 derinliği 8 metre - 7
Deprem sonrası dev çukur! Genişliği 30 derinliği 8 metre - 8
Deprem sonrası dev çukur! Genişliği 30 derinliği 8 metre - 9
Deprem sonrası dev çukur! Genişliği 30 derinliği 8 metre - 10
Deprem sonrası dev çukur! Genişliği 30 derinliği 8 metre - 11
Deprem sonrası dev çukur! Genişliği 30 derinliği 8 metre - 12

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