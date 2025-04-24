Deprem sonrası İstanbul’da okullar tatil mi? Bugün ve yarın İstanbul’da okullar tatil mi oldu? 24-25 Nisan tatil olan iller
İstanbul’da Çarşamba günü yaşanan depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okulların tatil olduğunu açıkladı. Resmi tatil sebebiyle okula gitmeyen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ise tatilin kaç gün süreceğini merak ediyor. İstanbul’un ardından 3 (üç) ilde daha okulların tatil olması kararı alındı. Okulların yanı sıra bazı memurlar idari izinli sayılırken İstanbul’da özel ve devlet üniversiteleri de tatil oldu. Peki 24-25 Nisan İstanbul’da okullar tatil mi? Deprem sonrası hangi illerde okullar tatil? İşte, 24-25 Nisan tatil olan iller
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullar için alınan kararı açıkladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde resmi tatil sebebiyle öğrenciler bugün okullara gitmedi. Depremlerin ardından vatandaşlar okul bahçeleri ve çevredeki parklarda toplandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çöken bina ihbarı gelmediğini aktarırken bazı binalarda çatlaklar meydana geldi. İstanbul’da yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi. Okul bahçelerinde yoğun yaşanmasının ardından okullarda tatil kararı olup olmadığı merak ediliyor. Peki Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? İşte, okullarla ilgili son durum…