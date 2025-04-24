Deprem sonrası İstanbul’da okullar tatil mi? Bugün ve yarın İstanbul’da okullar tatil mi oldu? 24-25 Nisan tatil olan iller

İstanbul’da Çarşamba günü yaşanan depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okulların tatil olduğunu açıkladı. Resmi tatil sebebiyle okula gitmeyen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ise tatilin kaç gün süreceğini merak ediyor. İstanbul’un ardından 3 (üç) ilde daha okulların tatil olması kararı alındı. Okulların yanı sıra bazı memurlar idari izinli sayılırken İstanbul’da özel ve devlet üniversiteleri de tatil oldu. Peki 24-25 Nisan İstanbul’da okullar tatil mi? Deprem sonrası hangi illerde okullar tatil? İşte, 24-25 Nisan tatil olan iller

Deprem sonrası İstanbul’da okullar tatil mi? Bugün ve yarın İstanbul’da okullar tatil mi oldu? 24-25 Nisan tatil olan iller - 1

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullar için alınan kararı açıkladı.  İlkokul, ortaokul ve liselerde resmi tatil sebebiyle öğrenciler bugün okullara gitmedi. Depremlerin ardından vatandaşlar okul bahçeleri ve çevredeki parklarda toplandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çöken bina ihbarı gelmediğini aktarırken bazı binalarda çatlaklar meydana geldi. İstanbul’da yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi. Okul bahçelerinde yoğun yaşanmasının ardından okullarda tatil kararı olup olmadığı merak ediliyor. Peki Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? İşte, okullarla ilgili son durum…

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Deprem sonrası İstanbul’da okullar tatil mi? Bugün ve yarın İstanbul’da okullar tatil mi oldu? 24-25 Nisan tatil olan iller - 2

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada İstanbul'da okulların 2 gün boyunca tatil olacağını duyurdu.

Tatil kararı sadece İstanbul ili için geçerli olacak. Üniversiteler, anaokulları, ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve liseler 24-25 Nisan'da tatil olacak. 

Yusuf Tekin açıklamasında " İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır.

Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır.

İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul’daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık.

Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası İstanbul’da okullar tatil mi? Bugün ve yarın İstanbul’da okullar tatil mi oldu? 24-25 Nisan tatil olan iller - 3

İSTANBUL’DA ÇÖKME İHBARI YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından yaptığı açıklamad açöken bina ve arama kurtarmayla ilgili olarak bir talep gelmediğini aktardı.

Ali Yerlikaya, "O vakitten bu yana artçılar var. AFAD olarak açıklama yapıyoruz. Şehrimizi rahatlatmak için şunu söylemek istiyorum, 53 dakikadan beri bize gelen çöken bir bina ihbarı gelmedi” dedi.

Deprem sonrası İstanbul’da okullar tatil mi? Bugün ve yarın İstanbul’da okullar tatil mi oldu? 24-25 Nisan tatil olan iller - 4

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Marmara Denizi’nde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremden Tekirdağ, İzmit, Adapazarı, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale Bursa gibi illerde etkilendi.

Deprem sonrası İstanbul’da ulaşım sorunsuz şekilde devam ediyor. Karayolları, havalimanları, tren ve metrolarda herhangi bir hasar tespit edilmezken seferler sürüyor.

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