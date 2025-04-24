Deprem sonrası İstanbul’da okullar tatil mi? Bugün ve yarın İstanbul’da okullar tatil mi oldu? 24-25 Nisan tatil olan iller

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada İstanbul'da okulların 2 gün boyunca tatil olacağını duyurdu.

Tatil kararı sadece İstanbul ili için geçerli olacak. Üniversiteler, anaokulları, ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve liseler 24-25 Nisan'da tatil olacak.

Yusuf Tekin açıklamasında " İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır.



Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır.



İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul’daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık.



Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah." ifadelerini kullandı.