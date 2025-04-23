Deprem sonrası memurlar izinli mi? 24-25 Nisan hangi memurlar idari izinli?
İstanbul’da meydana gelen peş peşe depremlerin ardından İstanbul Valiliği’nden memurlarla ilgili açıklama geldi. İstanbulda, üniversiteler, ilkokul, ortaokul ve liseler 24-25 Nisan tarihinde izinli olacak. İstanbul Valiliğinden kamu kurumlarında çalışan anneler için beklenen açıklama geldi. Peki 24-25 Nisan memurlar izinli mi, hangi memurlar izinli? İşte, yapılan açıklamanın detayları…
23 Nisan Perşembe günü İstanbul birden fazla depremle sarsıldı. Marmara Denizi’nde gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı yaşanmazken çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar sokaklara dökülürken okul bahçeleri ve parklar doldu taştı. 24-25 Nisan’da ilk ve ortaöğretim ile üniversitelerin tatil olması kararı alınmıştı. Kamu kurumu çalışanları ise kendileri için tatil kararı olup olmadığını merak ediyor. Peki 24-25 Nisan memurlar izinli mi? İşte, yapılan açıklamanın detayları…