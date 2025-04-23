Deprem sonrası memurlar izinli mi? 24-25 Nisan hangi memurlar idari izinli?

İstanbul’da meydana gelen peş peşe depremlerin ardından İstanbul Valiliği’nden memurlarla ilgili açıklama geldi. İstanbulda, üniversiteler, ilkokul, ortaokul ve liseler 24-25 Nisan tarihinde izinli olacak. İstanbul Valiliğinden kamu kurumlarında çalışan anneler için beklenen açıklama geldi. Peki 24-25 Nisan memurlar izinli mi, hangi memurlar izinli? İşte, yapılan açıklamanın detayları…

Deprem sonrası memurlar izinli mi? 24-25 Nisan hangi memurlar idari izinli? - 1

23 Nisan Perşembe günü İstanbul birden fazla depremle sarsıldı. Marmara Denizi’nde gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı yaşanmazken çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar sokaklara dökülürken okul bahçeleri ve parklar doldu taştı. 24-25 Nisan’da ilk ve ortaöğretim ile üniversitelerin tatil olması kararı alınmıştı. Kamu kurumu çalışanları ise kendileri için tatil kararı olup olmadığını merak ediyor. Peki 24-25 Nisan memurlar izinli mi? İşte, yapılan açıklamanın detayları…

TÜRKİYE HABERLERİ

Deprem sonrası memurlar izinli mi? 24-25 Nisan hangi memurlar idari izinli? - 2

24-25 NİSAN MEMURLAR İZİNLİ Mİ?

İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin iki gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.

Deprem sonrası memurlar izinli mi? 24-25 Nisan hangi memurlar idari izinli? - 3

OKULLAR 2 GÜN BOYUNCA TATİL

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “ İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır.

Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır.

İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul’daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık.” ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası memurlar izinli mi? 24-25 Nisan hangi memurlar idari izinli? - 4

ÜNİVERSİTELER TATİL OLDU

Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul’da yaşanan depremlerin ardından perşembe ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim öğretim tehir edildiğini duyurdu. Üniversiteler 2 gün boyunca tatil olacak. 

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