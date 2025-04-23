Deprem sonrası ne yapılır? Deprem sonrası eve girilir mi, eve ne zaman girilir?

İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. 12.49’da gerçekleşen depremin ardından 4,9, 4,8 ve ve 4.5 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi. Deprem sonrası vatandaşlar sokağa dökülürken AFAD’dan konuyla ilgili kritik uyarılar geldi. İstanbul’da yaşanan depremde ilk bulgulara göre yıkım olmadığı aktarılıyor. Peki Deprem sonrası eve girilir mi, ne zaman girilir? İşte, deprem sonrasıyla ilgili bilmeniz gerekenler…

Deprem sonrası ne yapılır? Deprem sonrası eve girilir mi, eve ne zaman girilir? - 1

DEPREM SONRASI EVE GİRİLİR Mİ?

AFAD’dan yapılan açıklamada “ "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin." ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Deprem sonrası ne yapılır? Deprem sonrası eve girilir mi, eve ne zaman girilir? - 2

DEPREM SONRASI NE YAPILMALI?

AFAD’dan yapılan açıklamada “ "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin." ifadeleri kullanıldı.

Deprem sonrası ne yapılır? Deprem sonrası eve girilir mi, eve ne zaman girilir? - 3

DEPREM SONRASI NE YAPILMALI?

Depremin ardından vatandaşlar, önce kendi emniyetinizden emin olmaı. Çevrenizde yarıdm edebileceğiniz kimse olup olmadığı kontrol edilmeli.

Evlerde gaz vanasını kapatarak camları ve kapıları açın. Hemen binayı terk edin. Acil durum çantanızı yanınıza alın, mahalle buluşma noktasına doğru harekete geçin.

Deprem sonrası ne yapılır? Deprem sonrası eve girilir mi, eve ne zaman girilir? - 4

Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla size yapılacak uyarıları dinleyin. Cadde ve sokakları acil yardım araçları için boş bırakın.

DAHA FAZLA GÖSTER