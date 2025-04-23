Deprem sonrası ne yapılır? Deprem sonrası eve girilir mi, eve ne zaman girilir?

DEPREM SONRASI NE YAPILMALI?

Depremin ardından vatandaşlar, önce kendi emniyetinizden emin olmaı. Çevrenizde yarıdm edebileceğiniz kimse olup olmadığı kontrol edilmeli.



Evlerde gaz vanasını kapatarak camları ve kapıları açın. Hemen binayı terk edin. Acil durum çantanızı yanınıza alın, mahalle buluşma noktasına doğru harekete geçin.