Deprem sonrası ne yapılır? Deprem sonrası eve girilir mi, eve ne zaman girilir?
İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. 12.49’da gerçekleşen depremin ardından 4,9, 4,8 ve ve 4.5 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi. Deprem sonrası vatandaşlar sokağa dökülürken AFAD’dan konuyla ilgili kritik uyarılar geldi. İstanbul’da yaşanan depremde ilk bulgulara göre yıkım olmadığı aktarılıyor. Peki Deprem sonrası eve girilir mi, ne zaman girilir? İşte, deprem sonrasıyla ilgili bilmeniz gerekenler…
DEPREM SONRASI EVE GİRİLİR Mİ?
AFAD’dan yapılan açıklamada “ "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin." ifadeleri kullanıldı.