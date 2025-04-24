Deprem tahminleriyle tanınan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kariyeri ve biyografisi

Şener Üşümezsoy, Deprem konusundaki çalışmalarıyla tanındı. Özellikle 17 Ağustos 1999. İstanbul depreminin ardından deprem konusunda halkı doğru bilgilendirmek için mücadele verdi.



İstanbul Depremi ve Türkiye’deki deprem kuşakları üzerine yayınlanmış pek çok bilimsel makalesi ve üç kitabı yayınlanmıştır: “17 Ağustos Sonrası Marmara’da Deprem Riski”, “Vatandaş için Deprem Rehberi”, “İstanbul Depremi” Ekonomi, tarih ve strateji üzerine siyasi ve ideolojik incelemelerde bulundu.