Deprem tahminleriyle tanınan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kariyeri ve biyografisi

23 Nisan Çarşamba günü İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından tahminleriyle öne çıkan ve sosyal medyada gündem olan Prof Dr. Şener Üşümezsoy depremle ilgili çalışmalarıyla tanınıyor. Bir dönem Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nde çalışan Üşümezsoy, farklı üniversitelerde görevler alırken 1999 yılında gerçekleşen depremin ardından halkı bilgilendirmek için önemli projelere imza attı. Peki Prof. Dr. Şener Üşümezsoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, kariyeri ve kaleme aldığı kitaplar…

Deprem tahminleriyle tanınan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kariyeri ve biyografisi - 1

1999 yılında yaşanan İstanbul depremi sonrasında yaptığı çalışmalarla öne çıkan Prof Dr. Şener Üşümezsoy, Depremler ve Türkiye’dei deprem kuşakları üzerine birçok bilimsel makale ve kitap kaleme almıştır. "İstanbul Depremi" ve "Vatandaş için Deprem Rehberi"gibi kitapları bulunan Prof Dr. Şener Üşümezsoy, lise eğitimini Pertevniyal Lisesi’nde tamamlarken İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümü mezunudur. Peki Prof. Dr. Şener Üşümezsoy kimdir, kaç yaşında? İşte, kariyeri ve biyografisi…

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Deprem tahminleriyle tanınan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kariyeri ve biyografisi - 2

PROF. DR. ŞENER ÜŞÜMEZSOY KİMDİR?

1950 yılında İstanbul Üsküdar’da doğmuştur. Kırım’dan gelen Tatar bir ailenin çocuğudur. 1964-1969 yıllarında Pertevniyal Lisesi’nde okudu.

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktorasını bitirdi. 1991 yılında profesör oldu. Almanya’da bir üniversitede de öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Bir dönem MTA’da çalıştı. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde öğretim üyeliği yaptı.

Deprem tahminleriyle tanınan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kariyeri ve biyografisi - 3

Şener Üşümezsoy, Deprem konusundaki çalışmalarıyla tanındı. Özellikle 17 Ağustos 1999. İstanbul depreminin ardından deprem konusunda halkı doğru bilgilendirmek için mücadele verdi.

İstanbul Depremi ve Türkiye’deki deprem kuşakları üzerine yayınlanmış pek çok bilimsel makalesi ve üç kitabı yayınlanmıştır: “17 Ağustos Sonrası Marmara’da Deprem Riski”, “Vatandaş için Deprem Rehberi”, “İstanbul Depremi” Ekonomi, tarih ve strateji üzerine siyasi ve ideolojik incelemelerde bulundu.

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