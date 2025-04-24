Deprem tahminleriyle tanınan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kariyeri ve biyografisi
23 Nisan Çarşamba günü İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından tahminleriyle öne çıkan ve sosyal medyada gündem olan Prof Dr. Şener Üşümezsoy depremle ilgili çalışmalarıyla tanınıyor. Bir dönem Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nde çalışan Üşümezsoy, farklı üniversitelerde görevler alırken 1999 yılında gerçekleşen depremin ardından halkı bilgilendirmek için önemli projelere imza attı. Peki Prof. Dr. Şener Üşümezsoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, kariyeri ve kaleme aldığı kitaplar…
1999 yılında yaşanan İstanbul depremi sonrasında yaptığı çalışmalarla öne çıkan Prof Dr. Şener Üşümezsoy, Depremler ve Türkiye’dei deprem kuşakları üzerine birçok bilimsel makale ve kitap kaleme almıştır. "İstanbul Depremi" ve "Vatandaş için Deprem Rehberi"gibi kitapları bulunan Prof Dr. Şener Üşümezsoy, lise eğitimini Pertevniyal Lisesi’nde tamamlarken İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümü mezunudur. Peki Prof. Dr. Şener Üşümezsoy kimdir, kaç yaşında? İşte, kariyeri ve biyografisi…