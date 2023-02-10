Deprem tarlayı ikiye böldü

Hatay’da deprem sonrası bir zeytin tarlasında dev bir yarık oluştu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından korkutucu görüntüler de ortaya çıkıyor.
Hatay Altınözü ilçesine bağlı Tepehan köyünde 35 dönümlük zeytin bahçesini ortadan ikiye bölen bir yarık oluştu.
Oluşan dev yarık drone ile havadan görüntülendi.
Yaklaşık 30 metre derinliğinde 200 metre genişliğinde olduğu belirtilen çukur vatandaşları tedirgin etti.
Bazı vatandaşlar deprem sırasında büyük bir patlama sesi duyduklarını ve yeşil ışık gördüklerini söyledi.
Olayı anlatan bölge sakinlerinden Aziz Gündüz , "Çok büyük bir patlama oldu. Sabah bu tarafa doğru baktığımda maalesef bu tarafta böyle bir yıkıntı gördük. Bu tarafa doğru tarlaydı dümdüzdü. Şimdi kepçe dahi inmez. Bilemiyorum ne olduğunu". dedi.
Abdullah Temizkan isimli bir diğer bölge sakini ise, “Patlama buradan çıkmış. Çökmüş böyle bir şey yok. Patladığını görenler var. İnanamadım." diye konuştu.