Deprem tarlayı ikiye böldü

Olayı anlatan bölge sakinlerinden Aziz Gündüz , "Çok büyük bir patlama oldu. Sabah bu tarafa doğru baktığımda maalesef bu tarafta böyle bir yıkıntı gördük. Bu tarafa doğru tarlaydı dümdüzdü. Şimdi kepçe dahi inmez. Bilemiyorum ne olduğunu". dedi.