Deprem tarlayı ikiye böldü

Kahramanmaraş merkezli depremde en ağır hasar alan şehirlerden olan Hatay'dan korkutucu bir görüntü geldi. Altınözü ilçesine bağlı bir köydeki zeytin tarlasında dev bir yarık oluştu. Yarığın derinliğinin 30 metre genişliğinin ise 200 metre olduğu belirtiliyor.

Deprem tarlayı ikiye böldü - 1

Hatay’da deprem sonrası bir zeytin tarlasında dev bir yarık oluştu.

Deprem tarlayı ikiye böldü - 2

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından korkutucu görüntüler de ortaya çıkıyor.

Deprem tarlayı ikiye böldü - 3

Hatay Altınözü ilçesine bağlı Tepehan köyünde 35 dönümlük zeytin bahçesini ortadan ikiye bölen bir yarık oluştu.

Deprem tarlayı ikiye böldü - 4

Oluşan dev yarık drone ile havadan görüntülendi.

Yaklaşık 30 metre derinliğinde 200 metre genişliğinde olduğu belirtilen çukur vatandaşları tedirgin etti.

Deprem tarlayı ikiye böldü - 5

Bazı vatandaşlar deprem sırasında büyük bir patlama sesi duyduklarını ve yeşil ışık gördüklerini söyledi.

Deprem tarlayı ikiye böldü - 6

Olayı anlatan bölge sakinlerinden Aziz Gündüz , "Çok büyük bir patlama oldu. Sabah bu tarafa doğru baktığımda maalesef bu tarafta böyle bir yıkıntı gördük. Bu tarafa doğru tarlaydı dümdüzdü. Şimdi kepçe dahi inmez. Bilemiyorum ne olduğunu". dedi.

Deprem tarlayı ikiye böldü - 7

Abdullah Temizkan isimli bir diğer bölge sakini ise, “Patlama buradan çıkmış. Çökmüş böyle bir şey yok. Patladığını görenler var. İnanamadım." diye konuştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

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