Deprem tatbikatı evde nasıl yapılacak? (Deprem anında yapılması gerekenler)

Çök-Kapan-Tutun (deprem tatbikatı) öncesinde, tatbikatın nasıl yapılacağına yönelik bilgiler araştırılıyor. Tatbikat esnasında evde olan kişilerin, tatbikat esnasında neler yapması gerektiği merak ediliyor. AFAD Başkanı Yunus Sezer, NTV canlı yayınında tatbikat hakkında bilgiler verdi.
AFAD Başkanı Yunus Sezer, NTV canlı yayınında deprem öncesi ve sonrasında ne yapılması gerektiğini anlattı. AFAD Başkanı Sezer açıklamalarında şunları söyledi;
"12 Kasım'da tatbikat anında televizyon ve radyolardan mesajımız iletilecek. Bir siren sesine yer vermeyeceğiz, korkuya neden olmasın diye. Vatandaşlarımızdan sadece 'çök-kapan ve tutun' hareketini bekliyoruz. Toplanma alanlarına gitmelerini bu tatbikatta planlamadık"
Buna göre; Deprem tatbikatı esnasında evde olan vatandaşlardan sadece 'çök-kapan-tutun- hareketinin yapılması bekleniyor.
AFAD tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda, deprem anında yapması gerekenler şu şekilde belirtiliyor;
DEPREM ANINDA BİNA İÇERİSİNDEYSENİZ;
Kesinlikle panik yapılmamalıdır.
1- Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.
2- Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.
3- Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.
4- Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere TUTUN
Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.
5- Balkona çıkılmamalıdır.
6- Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.
7- Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.
8- Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.
9- Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.
10- Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.
11- Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.
12-Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.
13- Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.
14- Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.