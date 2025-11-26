Deprem tatbikatı ne zaman yapılacak, ertelendi mi? "Büyük Marmara Depremi Tatbikatı" için gözler AFAD'da
26.11.2025 13:20
AA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından birçok şehirde yapılması planlanan Büyük Marmara Depremi Tatbikatı için tarih araştırmaları sürüyor. Bugün yapılması planlanan tatbikatla ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Marmara Bölgesi için yapılması beklenen deprem tatbikatının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Peki, deprem tatbikatı ne zaman yapılacak, ertelendi mi?
Olası büyük bir İstanbul depreminde, İstanbul dışında Kocaeli, Bursa, Balıkesir gibi etkilenecek şehir ve ilçelerinin de dahil olduğu geniş katılımlı deprem tatbikatı planı için geri sayım sürüyor. AFAD tarafından bugün yapılması planlanan deprem tatbikatıyla ilgili DMM'den iddialara ilişkin açıklama geldi. Peki, deprem tatbikatı ne zaman yapılacak, ertelendi mi?
DMM'DEN DEPREM TATBİKATI AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi ve hazırlıklar için harcanan milyonlarca lira boşa gitti" iddialarını yalanladı.
DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların asılsız olup dezenformasyon niteliği taşıdığı belirtildi.
DEPREM TATBİKATI NE ZAMAN, ERTELENDİ Mİ?
DMM tarafından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli birimlerin müşterek çalışma yetkinliğini artırmak üzere planlı faaliyetlerin yürütüldüğü, bu çerçevede bu yıl içinde 12'si bölge, 28'i yerel düzeyde olmak üzere 40 tatbikatın başarıyla icra edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"26 Kasım 2025 tarihinde Marmara Bölgesi'nde yapılması planlanan Ulusal Afet Tatbikatı'nın, paydaş kurumlarla yapılan istişareler sonucu, ileri bir tarihte yapılması kararlaştırılmıştır. Tatbikatın planlama sürecindeki çalışmalar için de herhangi bir harcama veya satın alma işlemi gerçekleştirilmemiştir. Kamuoyunun manipülatif içeriklere itibar etmemesi, yalnızca resmi kurumlarca yapılan açıklamaları esas alması önem arz etmektedir."
Buna göre; 26 Kasım'da yapılması planlanan deprem tatbikatı ileri bir tarihe ertelendi.