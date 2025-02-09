Deprem tedirginliği İstanbul’a sıçradı: Önce İzmir, sonra Muğla şimdi de Silivri! Uzman isimden “Korkulacak bir şey yok” açıklaması
Yunanistan’ın Santorini Adası çevresinde yaşanan deprem fırtınası sürerken, tam da bu günlerde önce İzmir’in Seferihisar ardından Muğla Akyaka’da deniz çekildi. Denizin metrelerce çekilmesi vatandaşlar arasından deprem tedirginliği yaratırken, benzer bir haber bu kez İstanbul’un Silivri ilçesinden geldi. Silivri’de deniz suyunun çekilmesiyle sahilde adacıklar oluştu. Uzmanlar, depremler ile deniz suyu çekilmesi arasında bağlantı bulunmadığına dikkat çekti.
Yunanistan’ın ünlü adası Santorini çevresinde 26 Ocak’ta başlayan sismik hareketlilik sürüyor.
Bölgede her gün onlarca deprem gerçekleşiyor.İşte tam da bugünlerde Ege ve Marmara’da vatandaşlar arasında tedirginlik yaratan bir olay yaşandı.