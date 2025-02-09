Deprem tedirginliği İstanbul’a sıçradı: Önce İzmir, sonra Muğla şimdi de Silivri! Uzman isimden “Korkulacak bir şey yok” açıklaması

Silivri ve Bandırma gibi sahil kenarlarında yaşayanların bu olayla sık sık karşılaşabileceğini kaydeden Toros, “Bu, uzun süre rüzgar estiği zaman sıklıkla meydana gelen doğal bir süreçtir. Korkulacak bir şey yok. Bu gelgit değil, rüzgarın etkisidir.” dedi.