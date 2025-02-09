Deprem tedirginliği İstanbul’a sıçradı: Önce İzmir, sonra Muğla şimdi de Silivri! Uzman isimden “Korkulacak bir şey yok” açıklaması

Yunanistan’ın Santorini Adası çevresinde yaşanan deprem fırtınası sürerken, tam da bu günlerde önce İzmir’in Seferihisar ardından Muğla Akyaka’da deniz çekildi. Denizin metrelerce çekilmesi vatandaşlar arasından deprem tedirginliği yaratırken, benzer bir haber bu kez İstanbul’un Silivri ilçesinden geldi. Silivri’de deniz suyunun çekilmesiyle sahilde adacıklar oluştu. Uzmanlar, depremler ile deniz suyu çekilmesi arasında bağlantı bulunmadığına dikkat çekti.

Deprem tedirginliği İstanbul’a sıçradı: Önce İzmir, sonra Muğla şimdi de Silivri! Uzman isimden “Korkulacak bir şey yok” açıklaması - 1

Yunanistan’ın ünlü adası Santorini çevresinde 26 Ocak’ta başlayan sismik hareketlilik sürüyor.

Bölgede her gün onlarca deprem gerçekleşiyor.

İşte tam da bugünlerde Ege ve Marmara’da vatandaşlar arasında tedirginlik yaratan bir olay yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Deprem tedirginliği İstanbul’a sıçradı: Önce İzmir, sonra Muğla şimdi de Silivri! Uzman isimden “Korkulacak bir şey yok” açıklaması - 2

İzmir Seferihisar ve Muğla Akyaka’da deniz çekildi.

Ula ilçesine bağlı Akyaka’da deniz suyu karadan 30 metre iç kesimlere çekilirken İzmir’in Seferihisar ilçesinde de deniz suyu kıyıdan yaklaşık 200 metre çekildi.

Deprem tedirginliği İstanbul’a sıçradı: Önce İzmir, sonra Muğla şimdi de Silivri! Uzman isimden “Korkulacak bir şey yok” açıklaması - 3

Seferihisar’da çok sayıda balıkçı teknesi karaya oturdu.

Son haber ise İstanbul’dan geldi. Silivri’de deniz suyunun çekilmesiyle sahilde adacıklar oluştu.
Deprem tedirginliği İstanbul’a sıçradı: Önce İzmir, sonra Muğla şimdi de Silivri! Uzman isimden “Korkulacak bir şey yok” açıklaması - 4

Çevre sakinlerinde tedirginlik yaratan görüntülerle ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, bölgede kuzeydoğu yönünden poyrazın etkili olduğunu söyledi.

Deprem tedirginliği İstanbul’a sıçradı: Önce İzmir, sonra Muğla şimdi de Silivri! Uzman isimden “Korkulacak bir şey yok” açıklaması - 5

Prof. Dr. Toros, “Rüzgarlar, kıyılarda su seviyesini etkileyebilir. Kuvvetli ve uzun süreli rüzgarlar suyu açık denize doğru çekmeleriyle su seviyesini düşürür. Öbür tarafta ise suyu kıyıya doğru iteleyerek deniz seviyesinin yükselmesine yol açabilir. Kuzeyli rüzgarlar Silivri'deki suyu alıp Bandırma tarafına doğru götürüyor. Büyük ihtimalle de Bandırma tarafında suda yükselme meydana gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

Deprem tedirginliği İstanbul’a sıçradı: Önce İzmir, sonra Muğla şimdi de Silivri! Uzman isimden “Korkulacak bir şey yok” açıklaması - 6

Silivri ve Bandırma gibi sahil kenarlarında yaşayanların bu olayla sık sık karşılaşabileceğini kaydeden Toros, “Bu, uzun süre rüzgar estiği zaman sıklıkla meydana gelen doğal bir süreçtir. Korkulacak bir şey yok. Bu gelgit değil, rüzgarın etkisidir.” dedi.

Deprem tedirginliği İstanbul’a sıçradı: Önce İzmir, sonra Muğla şimdi de Silivri! Uzman isimden “Korkulacak bir şey yok” açıklaması - 7

Toros, rüzgarın çarşamba gününe kadar bölgede etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiğini sözlerine ekledi.

Deprem tedirginliği İstanbul’a sıçradı: Önce İzmir, sonra Muğla şimdi de Silivri! Uzman isimden “Korkulacak bir şey yok” açıklaması - 8

Deniz suyunun çekildiği sahil drone kamerasıyla görüntülendi.

Deprem tedirginliği İstanbul’a sıçradı: Önce İzmir, sonra Muğla şimdi de Silivri! Uzman isimden “Korkulacak bir şey yok” açıklaması - 9
Deprem tedirginliği İstanbul’a sıçradı: Önce İzmir, sonra Muğla şimdi de Silivri! Uzman isimden “Korkulacak bir şey yok” açıklaması - 10
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