Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta son durum

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin üzerinden 82 saat geçti. Çöken binalarda mahsur kalanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ederken, iş makinelerinden de yoğun destek alınmaya başladı. Son durum drone ile havadan görüntülendi.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta son durum - 1

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla gerçekleşen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki deprem yıkıcı etkilere neden oldu.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta son durum - 2

Türkiye'yi yasa boğan deprem 10 ili derinden etkiledi.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta son durum - 3

Kahramanmaraş başta olmak üzere tüm illerde çöken binalarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ekipler ilk andan itibaren yoğun mesai harcadı.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta son durum - 4

Halen çalışmaların 24 saat aralıksız sürdüğü Kahramanmaraş'taki son durum ise drone ile havadan görüntülendi.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta son durum - 5

Bir taraftan ses alınan noktalarda ekipler bir canlı daha kurtarmak için zamanla yarışırken, diğer taraftan da iş makinelerinden yoğun destek alınmaya başladı.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta son durum - 6

Depremin verdiği yıkımı havadan çekilen görüntüler gözler önüne serdi.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta son durum - 7
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta son durum - 8
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta son durum - 9
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta son durum - 10
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta son durum - 11

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