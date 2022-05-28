Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu son yolculuğuna uğurlandı

Dün hayatını kaybeden deprem uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Gündoğdu, 1999 Marmara Depremi'nden bu yana, toplumun bilinçlenmesi için çok çaba harcadı, yoğun mesai verdi.

Haberler - İHA - DHA 28.05.2022 - 15:57

Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu son yolculuğuna uğurlandı - 1

75 yaşında hayatını kaybeden Dr. Oğuz Gündoğdu için Beylikdüzü, Fatih Sultan Mehmet Camii'nde tören düzenlendi.

Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu son yolculuğuna uğurlandı - 2

Törene ailesi, meslektaşları ve öğrencileri katıldı. 

Gündoğdu, yaşamı boyunca depremler konusunda toplumun bilinçlenmesi için büyük çaba harcadı.

Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu son yolculuğuna uğurlandı - 3

onu 1999 Marmara Depremi ile tanıdı.

Depremleri, nedenlerini, neye yol açabileceğini tane tane anlattı.

Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu son yolculuğuna uğurlandı - 4

Oğuz Gündoğdu, İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesiydi.

Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu son yolculuğuna uğurlandı - 5

Marmara Depremi sırasında deprem bölgesinde aktif görev yapmıştı.

Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu son yolculuğuna uğurlandı - 6

Birçok kez NTV yayınlarına da katılmış, meydana gelen depremleri yorumlamış ve olası depremler hakkında bilgi vermişti.

Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu son yolculuğuna uğurlandı - 7

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