Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu son yolculuğuna uğurlandı

Haberler - İHA - DHA 28.05.2022 - 15:57
75 yaşında hayatını kaybeden Dr. Oğuz Gündoğdu için Beylikdüzü, Fatih Sultan Mehmet Camii'nde tören düzenlendi.
Törene ailesi, meslektaşları ve öğrencileri katıldı.
Gündoğdu, yaşamı boyunca depremler konusunda toplumun bilinçlenmesi için büyük çaba harcadı.
Türkiye onu 1999 Marmara Depremi ile tanıdı.
Depremleri, nedenlerini, neye yol açabileceğini tane tane anlattı.
Oğuz Gündoğdu, İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesiydi.
Marmara Depremi sırasında deprem bölgesinde aktif görev yapmıştı.
Birçok kez NTV yayınlarına da katılmış, meydana gelen depremleri yorumlamış ve olası depremler hakkında bilgi vermişti.