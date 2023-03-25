Deprem ve sel tütünü vurdu

Kaya, depremin etkisiyle tarlalarda oluşan yükselme ve kırılmaların tarım arazilerinin bozulmasına neden olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çelikhan, tarım, tütün ve su açısından yerle bir oldu. Yağmurdan dolayı da tüm tütünler zarar gördü. Çelikhan'da tütün rekoltemiz ortalama 7 bin tondu. Bu yıl hastalıktan dolayı 5 bin ton rekoltemiz oldu, onun da yüzde 50'den fazlası satılmıştı, geri kalanı deprem ve selde yok oldu. Çelikhan halkının çok büyük zararı var, herkesin geleceği bu tütündü. 2 bin ton tütünümüz zarar gördü, kooperatifimiz yıkıldı, sondajlarımızın da yüzde 90'ı bozuldu. Bunlar yapılmazsa bu sene tütün ekemeyeceğiz."